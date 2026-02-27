明愛兩校發展「醫護中學」 接軌專上教育 校長：「幫助弱勢學生，要有選擇也要有方向」｜梁永樂專欄

不要以為時下年輕人物質不缺、生活安穩，必然就感到幸福；如果你接觸過他們，就會發現很多其實是「悲觀底」 —— 升學選擇越多，人生方向感卻越低，人工智能極速發展更加深化了他們對未來的不安：七年後完成高中和大學，今天選修的學科到時是否仍被社會需要？借用子華神的那句經典反問：「跟住去邊度？」，切實反映年輕人失落的呼聲。

搵出路 先建立人生方向感

回應年輕人對前途的疑問，並不是不斷為他們增加選項就可以解決，更重要是協助他們建立人生方向感，找到一個值得投入的目標，他們才會有向前走的動力。有留意人力市場走勢的中學校長跟我分享，凡屬「以人為本」的工作，例如醫護及相關服務行業，最難被人工智能全面取代，於是學校透過辦學團體推行的「明愛賢才教育計劃」，在高中增設「健康護理證書課程」，為學生開闢一條更實在的出路。這個課程不止是一般高中選修科，隨着辦學團體於2024年成立私立聖方濟各大學，加上明愛社區書院，加起來就貫穿成一條更完整的升學階梯：學生完成「健康護理證書課程」並通過評核，可取得資歷架構第三級資格，相當於中學畢業水平，再升讀副學士或高級文憑，朝護理專業邁進。

（圖片來源：明愛馬鞍山中學）

2中學設「健康護理證書課程」

目前開辦課程的包括明愛屯門馬登基金中學及明愛馬鞍山中學，兩校以服務學術較弱的學生為主，明愛屯門馬登基金中學朱婉儀校長分享，新來港或少數族裔學生通常語文成績較輸蝕，未必符合大學入學要求；每年亦見到學生因為DSE失手，被截斷升學之路，這個醫護證書課程，正好提供一張「升學安全網」 —— 萬一DSE失手，同學仍可升讀副學士或高級文憑；成績理想的話，相關深化學習亦有助日後升學面試或求職。

（圖片來源：明愛屯門馬登基金中學）

至於明愛馬鞍山中學，則積極發展成為「全方位醫護中學」，設有「健康護理實習專室」，並安排學生走入社區，在專業醫護人員指導下為街坊量血壓、做視力檢查、「拮手指」進行血糖測試。透過社區服務學習，讓學生明白投身醫護行業，學業成績固然重要，但關懷別人的心同樣不可少。正如曹雪蓮校長所講，要培養學生成為「以愛為根基、以健康為使命」的醫護專才，才是教育的方向。

（圖片來源：明愛馬鞍山中學）

梁永樂 — 資深傳媒人、教育公關

擔任教育公關超過十年，同時為香港電台家長節目 《我們不是怪獸》及商業電台教育節目 《334校網》 主持人，致力將學校特色、優點，透過媒體及各種途徑宣揚，讓公眾特別是家長了解學校的理念更多。

