循道衞理聯合教會李惠利中學「山中獨木舟隊」赴澳洲參賽奪4金 靠堅持與毅力步入「收成期」｜梁永樂專欄

中文有句連細路都識的成語叫「愚公移山」，比喻有志者事竟成。現實中，也不乏一些你以為「無可能」，但偏偏有人做得到的例子。例如本地學界有一隊我稱之為「來自山中的獨木舟隊」，不單在地理上沒有優勢，學生背景和家庭資源也不算充足，卻多年來稱霸學界，更多次衝出香港，代表香港到澳門、新加坡等地比賽，最近更應邀到澳洲參賽，一口氣摘下四面金牌，創下一個又一個奇蹟。

循道衞理聯合教會李惠利中學獨木舟隊應邀到澳洲參賽，一口氣摘下四面金牌。（圖片來源：作者提供）

這所中學位於葵涌半山，進行水上活動完全沒有「近水樓台」的便利。學生想要練艇，每逢周末都要犧牲休息的時間，比平時上學更早起床，轉折坐上個多小時的巴士前往西貢，由早上九點練艇練到下午四點，再長途跋涉回家。我覺得單單是這份紀律與堅持，已經勝過不少一到周末就自動申請「躺平」的年輕人。

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當中成長比獎牌珍貴

這是循道衞理聯合教會李惠利中學，獨木舟隊由張偉侖助理校長於十年前成立。學校以取錄成績「非頂流」及愛好運動的學生為主，起初張Sir甚至請其他老師推薦「較難管教」的學生加入。「學生頑皮往往因為缺乏自信，只要找到一件他們做得到的事，人就會改變。」學校特意透過參加比賽帶學生「見世面」，甚至由校長與老師出錢，資助他們到海外參賽的機票和食宿。張Sir說，有學生到了中六，才因為參加比賽而第一次搭飛機。「學生覺得好尷尬，我就安慰她：『你已經比我更早坐飛機啦！』」

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今年可算是獨木舟隊的「收成期」。年初代表港隊出戰新加坡，奪得兩銀和一殿；其後又獲邀到澳洲墨爾本參賽，再下一城奪得四面金牌。其中一位金牌得主平日非常怕醜，這次在澳洲寄宿當地家庭，又到大學交流，竟然鼓起勇氣用英文訪問當地學生。如果我是他的父母，見到兒子的成長，應該會覺得比獎牌更珍貴。

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「成績」只是學校其中一種分類

帶領獨木舟隊十年，張Sir亦常以「划艇比喻」來鼓勵學生。「人生總有順風和逆風的時候，只要用些時間，堅持下去，總會見到終點。」能夠捱過每個星期舟車勞頓和刻苦訓練的的學生，固然稱得上是「韌力」仔女；但更有毅力的，我覺得是過去十年每個周末陪伴學生練習，有時甚至帶同家人一起下水的張Sir。

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香港學童人口持續下降，中學一旦因收生不足而被殺校，學生成績稍遜的中學很可能首當其衝。但這隊山中獨木舟隊的奇蹟 —— 學校透過運動成就及發展學生所長，在過去兩年自行收生都大幅上升，證明「成績分類」只是其中一種將學校分類的方法。宏觀來看，每所學校都有其獨特的價值和優勢。如果像這類發展學生多方面潛能的中學首先被淘汰，家長又如何能夠按子女的特質選擇合適的學校？但願這些各有特色的學校，在香港都能夠各自各精彩。

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梁永樂 — 資深傳媒人、教育公關

擔任教育公關超過十年，同時為香港電台家長節目 《我們不是怪獸》及商業電台教育節目 《334校網》 主持人，致力將學校特色、優點，透過媒體及各種途徑宣揚，讓公眾特別是家長了解學校的理念更多。

梁永樂 — 資深傳媒人、教育公關

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