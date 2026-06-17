嶺南大學香港同學會小學開放日展現實力 領會學生真正能力之本｜梁永樂專欄

嶺南大學香港同學會小學（下稱嶺南同小）的兩天開放日，其實不止是一場成果展。每年小一報名季節，各學校都會舉辦簡介日。走進校園，你很難不被那種「過分投入」的愛校熱情所包圍 —— 學生在解說，家長在追問，老師在一旁補充。你心中不免浮起疑問：「到底在為誰辛苦，為誰忙？」難得這次踏進深水埗這所小學的簡介日，整體感覺卻是為了學生、為了學習。這，才是教育的初心。

嶺南大學香港同學會小學簡介日主題是「從深水埗出發 看鄭和下西洋」。（圖片來源：作者提供）

這所學校今年的主題是「從深水埗出發 看鄭和下西洋」。聽起來像歷史科，但現場更像是一個跨越時空的實驗場：航海、文化交流、設計思維，甚至連飲食與城市觀察都被拉進同一個學習框架。

展現小學鮮見能力

所謂跨科，如果只是把幾科拼在一起，很容易流於形式。但這次比較有意思的是，學生真的「用得上」 —— 他們從同理心出發，嘗試理解當年的航海處境，再一步步定義問題、製作原型，最後把答案說出來。不是背誦，而是解構。你會看到一種很少在小學出現的能力：他們能講清楚「為甚麼這樣做」，甚至願意談「哪裏做得不夠好」。這種學習，殊不簡單。活動兩天，接近4,000人入場。七場課程講座一早爆滿，才藝表演變成另一種「吸客點」。

（圖片來源：作者提供）

但更值得留意的，是那些不在流程表上的細節 —— 走廊擠滿人、展室水洩不通、家長在某個攤位前排到另一層樓。例如家教會的身體彩繪，或者一個馬賽克鎖匙扣工作坊，這些看似「輕鬆」的元素，反而讓整個學習場景變得立體：學習不再只屬於課室，而是整個社群一起參與的過程。

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當然，背後的設計更關鍵。學生可以上漁船、坐天星小輪、走進海事博物館；校方甚至把風帆帶進校園，讓學生實際感受「航行」這回事；再加上一碗由米芝蓮師傅教的竹昇麵 —— 這些安排不是噱頭，而是在回答一個道理：歷史，如何變成經驗？

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學生能力不是被操練得來

還有一個細節值得一提。學校與教大合作，把社會學的5E模式與AEIOU觀察法帶入深水埗的社區探究。換句話說，學生不止是看「過去的航海」，也在看「現在的城市」。這種連結，才是真正的學習。很多學校都在談全人發展、創新思維、解難能力，但真正困難的，從來不是口號，而是如何把這些東西變成學生每天在做的事、每天的小故事。嶺南大學香港同學會小學這次的成果展，某程度上提供了一個答案：當學習有場景、有問題、有觀察，學生自然會長出能力 —— 而不是被教出來，更不應是操練出來。

（圖片來源：作者提供）

梁永樂 — 資深傳媒人、教育公關

擔任教育公關超過十年，同時為香港電台家長節目 《我們不是怪獸》及商業電台教育節目 《334校網》 主持人，致力將學校特色、優點，透過媒體及各種途徑宣揚，讓公眾特別是家長了解學校的理念更多。

梁永樂 — 資深傳媒人、教育公關

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