升中派位2026｜港澳信義會明道小學獲派首三志願100% 校長：多接觸外區中學成就佳績

升中派位2026｜中一派位2026於結果今日公布，位於將軍澳的港澳信義會明道小學於今年升中派位中，交出極為亮麗的成績表，畢業生獲派首三志願的成功率高達100%，遠高於全港平均水平91%，消息令全校師生及家長感到鼓舞。

港澳信義會明道小學（圖片來源：受訪者提供）

多元升中支援助家長學生認識名區學校

港澳信義會明道小學陳文芳校長及學務主任馮楚喬主任對於這次「大滿貫」的派位成績同表喜出望外，能成就100%成功率，有賴於師生同心協力，亦指家長多了機會了解不同學校，在選校策略上作出超前部署。「今年學校提供了多個機會，讓學生和家長接觸更多區內外的中學，加上我們舉辦了不少中一體驗課程，亦邀請了多位中學校長到校為大家作分享，令家長及學生認識更多學校，於選校時可以找到更適合自己孩子的中學。」

港澳信義會明道小學陳文芳校長（圖片來源：受訪者提供）

學校同時亦提供多元化的升中支援，有利於學生過渡中、小學這個重要階段。「我們多年來均有多個升學輔導計劃，近兩年更舉辦「升中師友計劃』，每個學生都有一個老師負責，除了提供升中模擬面試，也有情緒及心理支援，為有需要的同學作輔導，助他們更易適應中學生活。」

港澳信義會明道小學學務主任馮楚喬（圖片來源：受訪者提供）

畢業生升讀多區名校

明道小學歷年的升中派位表現一向有保證，過去數年獲派首三志願的成功率均穩定保持在97%至99%的極高水平。今年升中派位首三志願成功率更達成100%佳績，近年該校畢業生升讀不少熱門中學，如協恩中學、張祝珊英文中學、聖保羅書院、皇仁書院、英華書院、聖馬可中學、迦密主恩中學、基督教宣道會宣基中學、聖傑靈女子中學、景嶺書院、九龍真光中學等。

港澳信義會明道小學今年升中派位成績亮麗，苜三志願成功率達100%。（圖片來源：受訪者提供）

港澳信義會明道小學一直致力於營造多元化的學習環境，除了在日常教學中積極推動「雙語發展」與「自主學習」外，並著重培育學生對藝術的與趣及STEAM發展，更設置以「海洋」為設計概念的「藝賞號」，用來展示學生作品，亦加置互動地投影設備及STEAM教學資源，發展電子繪畫課程及用作STEAM教室。

港澳信義會明道小學今年升中派位成績亮麗，苜三志願成功率達100%。（圖片來源：受訪者提供） ​

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