中一叩門2026｜中一派位7月7日放榜 嶺南大學香港同學會小學校長叩門5大策略 記住3個關鍵位

中一叩門2026｜放榜啦！嶺南大學香港同學會小學於中一自行分配學位階段有超過七成同學入讀第一志願，明天（7日）中一統一派位放榜祈望其餘同學亦取得理想結果。但有喜有悲，總有些同學未能如願獲心儀學校取錄，對於未能獲派首三志願的學生及家長，嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長有5個具體叩門策略及建議。

中一叩門2026｜校長叩門5大策略

嶺南大學香港同學會小學（圖片來源：《親子王》）

叩門策略 1：主動「叩門」：把握黃金申請期

立即行動 ：今年7月7日公佈派位結果，首3日是關鍵期，整理學生履歷（包括學業獎項、課外活動、服務紀錄等），親自向心儀中學遞交「叩門」申請；

：今年7月7日公佈派位結果，首3日是關鍵期，整理學生履歷（包括學業獎項、課外活動、服務紀錄等），親自向心儀中學遞交「叩門」申請； 重點準備 ：部分學校設筆試或面試，提前為孩子模擬面試情境，強調其學習潛能與個人特質（如責任感、抗壓能力）；

：部分學校設筆試或面試，提前為孩子模擬面試情境，強調其學習潛能與個人特質（如責任感、抗壓能力）； 策略選擇：除Band 1學校外，可考慮有進步潛力的Band 2中學，增加成功率。

嶺南大學香港同學會小學於去年中一派位中，有88%獲派首志願，成績亮麗，比率更高於全港。（圖片來源：受訪者提供）

叩門策略2：重新評估選校策略：務實調整目標

分析派位落差原因 ：檢視是否因選校策略過於進取（如全部填選熱門學校），或對學生所屬派位組別（Band）判斷有誤；

：檢視是否因選校策略過於進取（如全部填選熱門學校），或對學生所屬派位組別（Band）判斷有誤； 諮詢專業意見 ：一定要聯繫小學班主任或升學輔導老師，了解學生實際水平與適合的學校類型（如側重學術、藝術或體育發展）；

：一定要聯繫小學班主任或升學輔導老師，了解學生實際水平與適合的學校類型（如側重學術、藝術或體育發展）； 研究校風與配套：上網或實地考察目標學校，關注其教學語言、支援措施（如拔尖補底）、升學率趨勢，避免僅憑名氣判斷，特別要留意目標學校過往一兩年之升學成績及獲各大學頒發之獎學金等資料。

（圖片來源：受訪者提供）

叩門策略3：探索替代教育路線：拓寬升學選擇

直資/私立中學 ：部分學校全年接受申請，即使錯過首輪招生，可查詢候補名額；

：部分學校全年接受申請，即使錯過首輪招生，可查詢候補名額； 國際學校課程 ：若家庭經濟許可，考慮提供IB或IGCSE課程的國際學校，注意需評估英語能力要求；

：若家庭經濟許可，考慮提供IB或IGCSE課程的國際學校，注意需評估英語能力要求； 職業導向中學：如學生有明確技能傾向（如設計、酒店管理或航海學校等），可了解VTC中專教育課程（如青年學院）。

（圖片來源：受訪者提供）

叩門策略4：善用「中二插班」機會：制定過渡計劃

暫入讀派位中學 ：若叩門未能進入心儀中學，在獲錄取之中校保持優異成績，建立良好操行紀錄，作為中二轉校的基礎；

：若叩門未能進入心儀中學，在獲錄取之中校保持優異成績，建立良好操行紀錄，作為中二轉校的基礎； 瞄準插班時間表 ：每年11月至隔年3月是插班申請高峰，密切關注目標學校網站公告，提前準備轉校推薦信及近期成績證明；

：每年11月至隔年3月是插班申請高峰，密切關注目標學校網站公告，提前準備轉校推薦信及近期成績證明； 強化學科弱項：利用中一時間重點補強弱科（如英文、數學），提升插班競爭力。

（圖片來源：受訪者提供）

叩門策略5：心理支援與長期規劃：轉化危機為契機

家長情緒管理 ：避免在孩子面前流露過度失望，強調「學校不決定人生成敗」的價值觀，減少孩子自責感；

：避免在孩子面前流露過度失望，強調「學校不決定人生成敗」的價值觀，減少孩子自責感； 建立階段目標 ：與孩子共同設定短期學習計劃（如中一全級排名前20%），培養自主學習習慣以適應中學課程；

：與孩子共同設定短期學習計劃（如中一全級排名前20%），培養自主學習習慣以適應中學課程； 發展多元能力：鼓勵參與校際比賽、義工服務或考取認證（如鋼琴/國際語言考試），豐富個人履歷，為未來升學或轉校鋪路。

（圖片來源：受訪者提供）

中一叩門2026｜校長3點關鍵提醒

「叩門」文件完整性 ：務必附上小五、小六成績表正副本、獎狀證書、課外活動證明及獎學金等，缺一可能影響機會；

：務必附上小五、小六成績表正副本、獎狀證書、課外活動證明及獎學金等，缺一可能影響機會； 留意教育局及各中學政策更新 ：如「自行分配學位」階段的計分方式和學額調整，可能影響策略：

：如「自行分配學位」階段的計分方式和學額調整，可能影響策略： 適合比排名更重要：若孩子性格適合小班教學，Band 2中學的關注度反而可能提升其·學習效能；有宗教背景，例如基督教/天主教中學的關顧可能會較佳，因為通常設有教會/禱告小組，更能凝聚和照顧學生需要。

（圖片來源：受訪者提供）

最後，校長窩心向家長諫言，務必切記真正的成長之路，不在於是否踏上預期的起點，而在於如何將每一次轉折轉化為成長的契機。即使當下的選擇未如理想，請記得：孩子的潛能從不被單一環境所定義。保持信心，耐心陪伴，這段探索的歷程終將成為他們人生中獨特的韌性養分。

祝各位畢業生，入讀心儀中學，鵬程萬里。 — 嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長

嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長（圖片來源：受訪者提供）

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