升中派位2026｜放榜前必讀！中一叩門面試熱門30條題目：英文題/家長題 附面試問題分析

中一派位2026｜中一叩門的面試問題走多元化路線，除了問及個人背景、學校生活外，往往會有一些開放式答案的生活情境題，又或STEAM、資訊科技的題目，因為中一叩門多另設筆試評估學科能力，一般能獲面見已經進入第二關，因此會便側重觀察中一叩門者的生活技能與日常知識，從而判斷是否適合學校的「理想學生」。以下是歷年大部分中一叩門面試題目，於中一派位結果公布前，家長可陪孩子一起練習。

中一派位2026｜中一派放榜前必讀！中一叩門面試熱門30條題目 附家長必答題（圖片來源：PhotoAC）

中一派位2026｜中一叩門面試中文題（廣東話或普通話）

SP：Smart Parents

中一叩門面試：個人題

請介紹自己及家庭狀況。 請講講你的日程。 哪一次比賽最令你難忘？ 除了學校的課外活動，你在校外有甚麼活動？ 放假時喜歡做甚麼？

SP分析：面試老師會根據你的回答，再問一些後續問題，從中了解叩門者的家庭狀況，以及從日程中知悉家庭的support。

中一派位｜中一叩門面試中文題（廣東話或普通話）（圖片來源：PhotoAC）

中一叩門面試：學業問題

你最喜歡哪個科目？ 你在XX科的表現稍遜，請問有甚麼改善方法？ 你就讀的小學有甚麼特色教學？ 請介紹你在小學擔任過的職務。 可以講講你跟最要好同學的相處情況嗎？

SP分析：一般會針對成績稍遜的科目查問，叩門者可坦白道出學習難點，最重要是提供實際改善方法，從而表達擁有積極的學習態度。

（圖片來源：PhotoAC）

中一叩門面試：中學問題

本校最吸引你是甚麼地方呢？ 面對英文教學，你有哪些準備呢？ 你對哪些課外活動感興趣？ 如果不用計算預算和空間，你想校園添置甚麼新設施？為甚麼？ 你對中學生活有甚麼期待呢？

SP分析：關於叩門學校的提問可說是必然，叩門生不可不做「功課」，不妨大膽表達個人願景，讓校方了解你的個性與學校是否配合。

（圖片來源：PhotoAC）

中一叩門面試：生活情境題

家中突然失火，你會帶甚麼物品離開？ 如何沖調阿華田？ 假如有一位年紀與你相近的親友從外國來香港旅遊，你會帶他到甚麼地方遊玩呢？ 如果你的好朋友考試時作弊，你會如何處理？ 你認為AI對學習有何好處或弊處？

SP分析：「沖調阿華田」是聖保羅男女中學數年前的中一面試題目，雖然叩門不會再出一樣的題目，但正正反映不少學校（特別是名校）想發掘「讀到書又不是生活零分」的學生，值得家長參考。

（圖片來源：PhotoAC）

中一叩門面試：英文題

Please introduce yourself / your family. Have you joined any extra-curricula activities at school？How do you like them？ Do you have a favorite book that you think is especially interesting？ What is your strength / weakness？ Which school club interests you the most？

SP分析：英文問題其實跟中文問題大同小異，叩門者最重要是有自信地以英文回答，如果聽不明白可以說「I'm sorry, could you please repeat that？」，切密亂答。

（圖片來源：PhotoAC）

中一叩門面試：家長問題

部分學校於最後階段會邀請家長跟子女一起面試，家長要注意衣着端莊，當中大多圍繞親子關係、教養及對孩子期望。

你認為本校有哪些特質，適合閣下子女的發展？ 閣下的子女有參與甚麼校內及校外課外活動？ 如何規範子女使用電子產品的時間？ 子女的XX成績不俗，你們是怎樣培養呢？ 當你們和子女的意見不一致時會怎樣處理？

SP分析：家長態度要真誠，切勿「作答案」，其中「規範子女使用電子產品」是近年大熱題目，可看到家庭教育，以及父母的管教方法。

（圖片來源：PhotoAC）

中一叩門2026｜11件叩門所需文件

兒童身份證正副本 學生手冊（如有學生證可帶備） 學生相片（一打） 領洗紙（如有） 自行階段選校文件 選校表正副本 派位證正副本 小五、小六成績表正副本（數份），部分學校亦會參考小四成績表，所以要帶備。 簡單個人中、英自我介紹 / 學習檔（包括學術及體藝活動證書 / 獎狀正副本） 校長推薦信（如有） 自薦信

此外，記得帶備填妥的叩門申請表（大部分學校可於校網下載或於申請日同時拿申請表），以及貼上$2.4本地郵票的回郵信封（數個），亦要帶備現金，因部分學校需繳付報名費或行政費，而且大都不設找贖。

（圖片來源：PhotoAC）

文：劉佩樺 圖：資料圖片

相關文章︳升中派位︳中一派位結果放榜 升學專家親授中一叩門攻略： 要審視呈三成績