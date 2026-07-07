升中派位2026｜新油天升中派位首志願逾92%估計10%會叩門 校長：這問題叩門一定問！

升中派位2026｜中一派位2026結果今日出爐，油蔴地天主教小學（海泓道）成績依舊亮眼。陳淑儀校長透露，今年學校獲派首志願的滿意度高達92.4%，雖比往年微微下跌，但仍高於全港平均水平，而首三志願高達98.9%。陳校長分析，首志願率微跌，但整體滿意度極高，有賴於「家長、學生、學校」三方的緊密協調，於填報第一志願時，三方進行透徹溝通，加上近年家長的心態有所轉變，選校時不再盲目追求名氣，而是轉為以孩子的意向和特質為主，派位結果令人滿意。

升中派位2026｜新油天校長：家長選校心態有變重視孩子意願 籲叩門前要三思

面對現時人口下降、出生率低的現實問題，陳校長坦言是無法改變的大趨勢，目前小學界別已陸續出現合併潮，預計中學未來亦不排除會面臨同樣的命運。不過，陳校長強調，每所中學都有其獨特的發展與優勢，家長在決定是否「叩門」前務必三思，除非獲派學校真的完全不適合小朋友發展，否則不必盲目跟風。

油蔴地天主教小學（海泓道）陳淑儀校長籲「叩門」前務必三思。（圖片來源：《親子王》）

陳校長估計今年仍約有10%的家長即使獲派首志願，依然會選擇嘗試叩門。現時各間中學的叩門機制不一，有些學校取消了面試，有些則維持面試考核。陳校長勉勵同學不用過分緊張，因為同學們在小學階段早已做好準備，籲孩子趁這些日子收拾好心情，在叩門面試中盡力將所學所長展現出來即可。

新油天今年中一派位成績亮眼，校方、家長與學生都表示滿意。（圖片來源：《親子王》）

陳校長亦特別提醒家長與學生，不論到哪所中學叩門，面試時必會遇上一條「核心」問題：「為甚麼你會選擇來叩我們這所學校？」家長與孩子在出發面試前，一定要好好溝通、並取得共識，答案真誠就可以了。

同學們都滿意中一派位成績，做出每年新油天派位指定動作，齊齊興奮跳起！（圖片來源：《親子王》）

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準中一生派位成績亮眼 家長學生同表滿意

（圖片來源：《親子王》）

自行獲派英皇書院 王同學

王同學表示：「喜歡這所學校的校園氣氛，感覺學校很重視兄弟情義，自己很高興能於自行分配學校時已入獲取錄。」除了關注學習成績，王媽媽選校亦有一重點。「最重要校風良好，於選校前曾參觀校園，覺得在讀學校謙遜有禮，希望孩子可於這種優良的校園氣氛中成長。」喜歡龜、蛇等動物的王同學，希望日後成為一位獸醫。「我非常喜歡生物科，希望日後升讀大學也能選修相關學科，」

王同學喜歡英皇書院的校園氣氛，感覺學校很重視兄弟情義。（圖片來源：《親子王》）

中學統一派位獲派皇仁書院 麥同學

驚喜抽入皇仁書院的麥同學與麥媽媽對派位結果非常滿意。「幸運地『抽中』甲部首志願皇仁書院，知道入讀這所中學的師兄也讀得很開心。自己擅長英文，了解獲派中學的英文水平很高，會於暑假多溫習及補習，希望開學時能盡快融入學習環境，也希望可以認識多點新朋友。」除了緊張校園生活的適應問題，麥同學原來最關心還是於未來中學可以外出食飯呢！

幸運地「抽中」甲部首志願皇仁書院的麥同學與媽媽。（圖片來源：《親子王》）

中學統一派位獲派聖方濟書院 李同學

李同學非常喜歡這所學校，原來除了學業成績，原來是因這一原因。「我的偶像李小龍就讀此校，能成為他的師兄感到榮幸。」李同學想快快開學，可以不用穿皮鞋上學令他最感期待。李媽媽表示曾帶孩子去學校開學日，對於派位成績很滿意。「曾帶兒子去參觀感受過學校的氣氛，他也非常希望入讀男校，現在夢想成真了。」

能成為李小龍師弟，李同學相當興奮。（圖片來源：《親子王》）

中學統一派位獲派喇沙書院 歐同學

獲派第二志願喇沙書院的歐同學，他與爸媽都表示其實第一、二志願都是心水之選。爸爸指：「選校都是我們一家人一起商量，兩所學校都是我們一家人所喜歡。選校最重要是兒子喜歡，而且他亦喜歡游水，喇沙書院可以讓他發揮所長，所以亦非常適合他。」

獲派第二志願喇沙書院的歐同學與爸媽。（圖片來源：《親子王》）

歐爸媽表示填表時亦「心大心細」，最後將學校填作第二志願，爸爸表示希望兒子可於全面天主教學校愉快成長，在這所學校中發光發亮。

爸媽笑指派位結果驚喜到「派位證」都撕掉兩邊！（圖片來源：《親子王》）

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