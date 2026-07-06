中一叩門2026｜全港56間中學叩門申請/面試日期/報名連結 附8大中一叩門必備文件

中一派位2026｜月7日是中一統一派位2026結果公布日，如果中一派位結果未如心中所想，可以即日向心儀學校叩門。中學叩門的學位向來有限，競爭異常激烈，特別是頂流的一眾Band 1英中，在收緊中一叩門位後，不少學校遲遲未發放升中叩門資訊。無論如何，做好準備永遠快人一步，以下的中一叩門資訊希望能支援同學，祝大家如願以償。（一切以校網最新公布為準）

中一叩門2026｜全港56間中學叩門 港島區中學

港島的中西區及南區均有多間英文中學備受熱捧，當中不乏傳統名校，如英皇書院、聖嘉勒女書院、高主教書院、聖若瑟書院等均是叩門的熱門學校。

英皇書院（資料圖片）

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港島區中學中一叩門報名及查詢連結

學校 報名及查詢連結 英皇書院 ＞＞按此＜＜ 聖若瑟書院 ＞＞按此＜＜ 聖嘉勒女書院 ＞＞按此＜＜ 高主教書院 ＞＞按此＜＜ 聖保羅書院 ＞＞按此＜＜ 嘉諾撒培德書院 ＞＞按此＜＜ 香港真光書院 ＞＞按此＜＜ 香港華仁書院 ＞＞按此＜＜ 何東中學 ＞＞按此＜＜ 香港真光中學 ＞＞按此＜＜ 港島民生書院 ＞＞按此＜＜ 香港中國婦女會中學 ＞＞按此＜＜ 張祝珊英文中學 ＞＞按此＜＜

中一叩門2026｜全港56間中學叩門 九龍區中學

九龍區共有約3,000多個英中學額，單單九龍城區便有多達1,100多個，非保留的英中學額佔600多個，而油尖旺區、深水埗區、黃大仙區及觀塘區亦不乏名區名校。

旅港開平商會中學（圖片來源：旅港開平商會中學）

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九龍區中學報名及查詢連結

學校 報名及查詢連結 喇沙書院 ＞＞按此＜＜ 迦密中學 ＞＞按此＜＜ 旅港開平商會中學 ＞＞按此＜＜ 華英中學 ＞＞按此＜＜ 東華三院黃笏南中學 ＞＞按此＜＜ 何明華會督銀禧中學 ＞＞按此＜＜ 伊利沙伯中學 ＞＞按此＜＜ 真光女書院 ＞＞按此＜＜ 聖芳濟書院 ＞＞按此＜＜ 華仁書院（九龍） ＞＞按此＜＜ 嘉諾撒聖瑪利書院 ＞＞按此＜＜ 長沙灣天主教英文中學 ＞＞按此＜＜ 寶血會上智英文書院 ＞＞按此＜＜ 中華基督教會銘賢書院 ＞＞按此＜＜ 瑪利諾神父教會學校 ＞＞按此＜＜ 聖母玫瑰書院 ＞＞按此＜＜ 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 ＞＞按此<＜ 中華基督教會協和書院 ＞＞按此<＜ 保良局何蔭棠中學 ＞＞按此<＜ 觀塘瑪利諾書院 ＞＞按此<＜ 順利天主教中學 ＞＞按此<＜ 觀塘官立中學 ＞＞按此<＜

中一叩門2026｜全港56間中學叩門 新界及離島區中學

新界區共有57間英文中學，英中學額亦有超過4,000，而沙田區更是全港第二多英中學額校區，約有900多個，而北區等亦有近600個英中學額。

五旬節林漢光中學（圖片來源：五旬節林漢光中學）

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新界及離島區中學報名及查詢連結

學校 報名及查詢連結 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 ＞＞按此＜＜ 聖公會陳融中學 ＞＞按此＜＜ 鳳溪第一中學 ＞＞按此＜＜ 風采中學 ＞＞按此＜＜ 天主教郭得勝中學 ＞＞按此＜＜ 五旬節林漢光中學 ＞＞按此＜＜ 沙田循道衞理中學 ＞＞按此＜＜ 沙田官立中學 ＞＞按此＜＜ 迦密柏雨中學 ＞＞按此＜＜ 恩主教書院 ＞＞按此＜＜ 羅定邦中學 ＞＞按此＜＜ 救恩書院 ＞＞按此＜＜ 港九街坊婦女會孫方中書院 ＞＞按此＜＜ 佛教善德英文中學 ＞＞按此＜＜ 聖公會林護紀念中學 ＞＞按此＜＜ 順德聯誼總會李兆基中學 ＞＞按此＜＜ 樂善堂顧超文中學 ＞＞按此＜＜ 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 ＞＞按此＜＜ 荃灣官立中學 ＞＞按此＜＜ 荃灣公立何傳耀紀念中學 ＞＞按此＜＜ 寶安商會王少清中學 ＞＞按此＜＜ 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 ＞＞按此＜＜ 新界鄉議局元朗區中學 ＞＞按此＜＜ 基督教宣道會宣基中學 ＞＞按此＜＜ 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 ＞＞按此＜＜

延伸閱讀：中一派位結果大抽獎結果公布

2026年度中一派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果，將於7月7日公布。如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記「中一派位電子平台」，可於7月7日上午10時起，透過電子平台查閱派位結果。家長如選用透過電話短訊接收派位結果，亦會於同日得到通知。對於結果公布有任何疑問，可向就讀小學查詢，教育局亦會將有關資料及一般常見問題上載教育局網頁，方便家長查閱，詳情可聯絡教育局學位分配組（中學學位分配）（電話：2832 7740及2832 7700）。

今年升中派位接受叩門申請的截止日期主要為7月7至8日。（資料圖片）

中一叩門2026｜6大升中叩門注意重點

如果升中派位未如理想，叩門前應做足功夫，於當天按照心儀程度、順序排列前往叩門學校。

1. 接受叩門申請截止日期主要為7月7至8日，尤以7月7日（即放榜當日）為大多數，有意申請叩門的學生家長需要在放榜前查閱有關中學學校網頁了解申請詳情，並提早準備有關文件。

2. 部分非熱門直資中學可能有少量名額仍然可以接受申請，早前未曾申請有關中學的學生可以嘗試申請。

（資料圖片）

3. 官立、資助及按額津貼中學並不一定設有叩門名額，可接收叩門的名額主要來自少量本來預留作中一學生留班的學額（每班兩個）。

4. 建議按照心儀程度順序排列前往想叩門的學校，因為在遞交叩門申請時，校方可能馬上安排當場進行叩門面試，因此必須盡早到最心儀的學校叩門。

（資料圖片）

5. 叩門面試主要以學術測試（包括中、英、數）為先，符合入學水平的學生才會再進行個人面試，了解學生的溝通能力、儀表及談吐等。

6. 由於在自行分配學位階段遞交申請時，校方會從教育局得知每位申請人按照成績次第的順序排名，假如學生本身成績理想而未能獲得取錄，鼓勵在叩門階段再次申請。

事先需要準備的8件叩門文件

叩門當日記住要預先準備好以下文件，令小朋友可安心面試。

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