中一派位2026｜中一學位分配結果7月7日公布 教育局：91%學生獲派首三個志願 附中一註冊程序

中一派位2026｜2026年度中學學位分配辦法派位（中一派位）結果（包括自行分配學位及統一派位結果）將於明天（7月7日）公布。教育局今日（6日）公布，本年度共有48,545名學生參加中學學位分配辦法，按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為95%。即睇結果公布、中一派位重要事項須知與中一派位詳情。

中一派位2026︳整體滿意率為95% 91%的學生獲派首三個志願學校

教育局今日（7月6日）提醒家長，2026年度中學學位分配辦法派位（中一派位）結果（包括自行分配學位及統一派位結果）明日（7月8日）公布。本年度共有48,545名學生參加中學學位分配辦法，較去年48,011名學生參加中學學位分配辦法多500多人。按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為95%；若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為84%。

（圖片來源：《親子王》）

本年度自行分配學位及統一派位階段的滿意率分別如下：

獲自行分配學位的學生當中，68%學生獲派首志願學校；以及

透過統一派位階段（包括甲部「不受學校網限制」及乙部「按學校網」兩部分合計）獲派學位的學生當中，91%的學生獲派首三個志願學校，74%的學生獲派首志願學校。

中學學位分配辦法派位結果+註冊方法

所有參加中一派位的應屆小六學生，必須於明天回到就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。而已登記「智方便」或「智方便+」（www.iamsmart.gov.hk/tc/reg.html）成為「中一派位電子平台」用戶的家長，可於同日上午10時起透過電子平台查閱派位結果；及家長如在《中一派位選擇學校表格》內填寫手提電話號碼，以示同意透過該號碼接收派位結果，亦會於明日上午約10時起透過電話短訊接收派位結果。

（圖片來源：智方便）



所有學生必須於7月9日或10日前往獲派中學註冊。如學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續，必須於註冊日期完結前與有關中學或教育局學位分配組聯絡，以便作出適當的註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位。

（圖片來源：《親子王》）

教育局學位分配組

查詢：2832 7740 / 2832 7700

延伸閱讀：升學專家教路：中一叩門6大重點+8大必備文件

中一派位2026｜2026年度中一派位結果將於7月8日出爐，先預祝各位小朋獲派心儀學校，但如不幸未能「中頭獎」獲心儀學校取錄，就要做好叩門準備，作最後努力希望能獲得心水學校學席。叩門事宜其實應該早早做好部署，但如未有準備，就請立即將著名本地教育及升學顧問Ian Tsang的升中叩門重點記低，如中一叩門排序、面試準備、所需文件等，為明天的升中派位做最後準備！

中一派位結果大抽獎結果7月7日公布

2026年度中一派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果，將於7月7日公布。如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記「中一派位電子平台」，可於7月7日上午10時起，透過電子平台查閱派位結果。家長如選用透過電話短訊接收派位結果，亦會於同日得到通知。對於結果公布有任何疑問，可向就讀小學查詢，教育局亦會將有關資料及一般常見問題上載教育局網頁，方便家長查閱，詳情可聯絡教育局學位分配組（中學學位分配）（電話：2832 7740及2832 7700）。

今年升中派位接受叩門申請的截止日期主要為7月7至8日。（資料圖片）

中一派位2026｜中一叩門 6大叩門重點

如果升中派位未如理想，叩門前應做足功夫，於當天按照心儀程度、順序排列前往叩門學校。

1. 接受叩門申請截止日期主要為7月7至8日，尤以7月7日（即放榜當日）為大多數，有意申請叩門的學生家長需要在放榜前查閱有關中學學校網頁了解申請詳情，並提早準備有關文件。

2. 部分非熱門直資中學可能有少量名額仍然可以接受申請，早前未曾申請有關中學的學生可以嘗試申請。

（圖片來源：《親子王》）

3. 官立、資助及按額津貼中學並不一定設有叩門名額，可接收叩門的名額主要來自少量本來預留作中一學生留班的學額。

4. 建議按照心儀程度順序排列前往想叩門的學校，因為在遞交叩門申請時，校方可能馬上安排當場進行叩門面試，因此必須盡早到最心儀的學校叩門。

（圖片來源：《親子王》）

5. 叩門面試主要以學術測試（包括中、英、數）為先，符合入學水平的學生才會再進行個人面試，了解學生的溝通能力、儀表及談吐等。

6. 由於在自行分配學位階段遞交申請時，校方會從教育局得知每位申請人按照成績次第的順序排名，假如學生本身成績理想而未能獲得取錄，鼓勵在叩門階段再次申請。

事先需要準備的8件中一叩門文件

叩門當日記住要預先準備好以下文件，令小朋友可安心面試。

點擊圖片瀏覽必備中一叩門文件：

著名本地教育及升學顧問Ian Tsang

著有多本暢銷升小、升中入學書籍。為多份報章、雜誌、網上媒體撰寫升學專欄，精於以客觀方法透過分析數據掌握派位策略，鼓勵家長根據子女本身特性選擇合適學校，曾接受多間電視、電台、報章、雜誌、網站、升學天書等訪問，並獲不同機構及多所幼稚園、小學等邀請主講選校升學講座。

著名本地教育及升學顧問Ian Tsang

相關文章︳中一叩門2026｜中一派位7月7日放榜 嶺南大學香港同學會小學校長叩門5大策略 記住3個關鍵位

相關文章︳升中派位︳放榜前必讀！中一叩門面試熱門30條題目：英文題/家長題 附面試問題分析

相關文章︳升中派位︳中一派位結果放榜 升學專家親授中一叩門攻略： 要審視呈三成績