中一入學準備｜小六升中是孩子成長的關鍵轉變，對即將在9月升讀中一的孩子來說，如何運用身為小學生的最後一個暑假，是一個非常重要的課題，在面對生理、學業、社交等方面的轉變下，學生須在家長及學校扶持、陪伴下，學會裝備自己，迎接挑戰；至於需全力考好呈分試的小五學生，同樣不要怠慢，冀為升中打好堅實的基礎。暑假即將來臨，小學、中學校長會為大家分享協助學生升中銜接的心得，就讓我們好好利用暑期，規劃精彩的活動。

中一入學準備｜把握暑假黃金檔 家長助準中一生擊破3大焦慮：面對社交壓力這樣解決（示意圖 / AI生成圖）

中一入學準備｜準中一生3大焦慮 家長助逐點擊破

升學總是充滿挑戰和不確定性，尤其是從小學升上中學這個階段，由小學最高年級的一群，變成中學年紀最小的中一新生，加上青春期的生理和心理轉變，小六學生面對的升中壓力，實在不容忽視。

（圖片來源：PhotoAC）

準中一生焦慮1：學習壓力

小學與中學在學習方式和要求有顯著不同，在小學階段，學習多注重記憶和重複練習，中學則強調批判性思維和問題解決技巧，加上中學的學科較多，內容既深且廣，對學習的要求大大提升。若學生升讀英文中學，難度更是加倍上升，對於大部分小學生來說，未必一下子習慣老師用英文授課，大量的英文詞彙也需要學生備課、上課集中、課後重溫，這對剛從小學畢業的學生來說，無疑是一大壓力來源。

解決方法：

建立良好的學習習慣，是學習成功的基礎，應該定期複習學習內容，加深記憶，避免考試前臨急抱佛腳，以免不解難明的部分越積越多，學生應學習如何抄寫筆記，記錄重要知識點和疑問，提升學習成效。家長亦可協助子女制定時間表，平衡學習和休閒活動。

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準中一生焦慮2：青春期生理心理壓力

準中一生正步入青春期，身體的變化會令他們無所適從，女生的乳房發育、體毛增長，並迎來初經；男生身型會改變，肩膀變寬、肌肉增加與身高快速生長，出體毛、變聲及喉結，這些變化會令學生產生疑惑，心理方面也產生轉變，情緒起伏不定，會特別注意自我形象，愛將自己的外表和身材與別人比較，且開始對異性產生興趣，對性方面的問題感到困惑；個性變得反叛、出現不願與家長溝通的情況。

解決方法：

家長可主動向子女講解青春期的生理、心理變化，讓他們有心理準備。建議家長預留晚飯後的時間，和孩子互相聊一下心事，提供情感上的支持和指導。學生若出現持續失眠、食欲不振或情緒低落，家長應正視問題，多加輔導、陪伴，適時尋求專業人士協助。

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準中一生焦慮3：社交壓力

孩子升中後與大部分小學好友分別，在陌生的環境重新建立社交圈子，並不是一件容易的事，尤其是對內向的孩子來說，需要較長時間適應，尋找融入新校園的方法。在這個階段，孩子或會感到孤單、無助。

解決方法：

家長應鼓勵孩子與小學同學保持聯絡，讓孩子感到與熟悉的朋友保持聯繫，減少孤獨感。家長同時可鼓勵孩子按興趣和才能，參與中學的群體活動，讓他們更快融入新環境。參加群體活動能結交新朋友，提升子女的社交技能和自信心。

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文：佘君儀 圖：資料圖片

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