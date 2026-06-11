中一叩門2026│升中叩門推薦信非決定性因素 保良局朱敬文中學校長3大貼士：不宜背誦答案

中一叩門2026│重視學生紀律的保良局朱敬文中學，位於沙田大圍區，學校為高中生建立「升學安全網」，加強生涯規劃活動，以及與不同大專院校合作，豐富畢業生選科選擇，完善的課程規劃，漸得到區內家長及學生認同，剛過去的升中自行分配學位階段，收到的申請就比往年大增五成。趙文浩校長說：「學校近年積極安排多元化的課外活動，學生也受教向學，校風淳樸，建立了良好的關愛氣氛。」

中一叩門2026│保良局朱敬文中學 校風嚴謹重品格

Q1.學校叩門程序如何？

A：在7月份叩門階段，學校會有少量學額空缺（視乎統一派位後的情況而定），並會在派位結果公布後隨即接受申請。家長和學生可親身到校遞交申請表及相關文件，例如成績表、推薦信及獎項副本等。學校會安排面談及評估，了解學生學習態度及基本能力。過去兩年，學校都收到超過100份叩門申請。

學校鼓勵學生多方面發展，音樂體育都是發展方向。（圖片來源：受訪學校提供）

Q2.叩門過程中，校方最看重甚麼？

A：學校校風嚴謹，對學生品格、儀容髮飾及行為表現均有嚴格要求，特別重視學生的品格及價值觀，同時期望學生表現出良好學習態度、展示基本學術能力。

在叩門階段，表達能力出眾、課外活動表現突出的學生會更容易被取錄。去年學校錄取了三位叩門生，其中一位同學在花式跳繩比賽中取得卓越表現，曾代表香港出賽；另外兩位同學則有良好的學術水平，面試時亦能展現願意學習、積極正面的態度。

（圖片來源：受訪學校提供）

Q3.在校長眼中， 一位怎樣的小六生會在叩門時令人眼前一亮？

A：穿着整齊、表現有禮的學生，總會令人留下深刻印象。倘若學生在面試中能真誠、自信而不自滿地表現自己，主動回應及願意嘗試，亦會大大加分。過去有學生在面試時，能清晰講出學校的辦學特色，並指出學校為何適合自己，表現成熟得體，最終獲取錄。

（圖片來源：受訪學校提供）

Q4.叩門信 / 推薦信真的有用嗎？Portfolio是否越精簡越好？

A：學校會閱覽叩門信及推薦信，但並非決定性因素。要是信函內容能具體反映學生的特質及成長經歷，甚至解釋學生對學校的認同，則更具參考價值。由於叩門階段競爭相對激烈，Portfolio宜集中展現學生能力，精簡而清晰，老師能在短時間內掌握重點，切忌過於堆砌。

社區服務都是一種學習體驗。（圖片來源：受訪學校提供）

Q5.校長有貼士給準備叩門的家庭嗎？有何最常見的誤區可以避免？

A：升中是孩子人生必經階段，雖然重要但不是決定成敗的唯一因素。建議家長時刻與他們同行，讓孩子在選校過程中保持積極樂觀、快樂自信。曾經有一位學生，在Portfolio中展示過去多次參加學校舉辦的活動，證明自己一直渴望入讀本校，極具誠意，亦有助學校了解孩子的意願，從而挑選合適的學生。綜合過去的經驗，我為家長和學生提供幾點參考建議：

保良局朱敬文中學（圖片來源：受訪學校提供）

及早準備：記得帶齊所需文件，提前了解學校的辦學理念及特色，選擇合適自己的學校。 注意態度：面試時保持信心、真誠有禮，不宜過度緊張或背誦答案。 認清孩子能力：選校不宜只追求名氣而忽略學生的實際需要，選擇一所校風優良、適合孩子發展的學校，遠比單純比較Banding重要。

保良局朱敬文中學趙文浩校長（圖片來源：受訪者提供）

文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

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