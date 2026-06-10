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中一叩門2026│香港道教聯會鄧顯紀念中學 狀元勝地叩門位有限要早準備

親子
更新時間：07:15 2026-06-10 HKT
發佈時間：07:15 2026-06-10 HKT

中一叩門2026│一所位處北區但名聲遍布全港的Band 1學校，實力毋庸置疑 —— 香港道教聯會鄧顯紀念中學早於會考年代已經出產狀元，去年更再度誕生DSE狀元，99.2%學生考獲符合本港大學入學要求之成績，絕對是北區勁旅。學生成績亮眼，不過黃信德校長強調鄧顯並不止培育學生追求成績，同時鼓勵他們發展體藝等多方面潛能，達到全人教育的目的。    

中一叩門2026│盡力表現已可取

Q1.學校叩門程序如何？

A：可親臨學校或於校網下載及填寫申請表，合適的申請人將獲邀請參加筆試和面試。根據近年情況顯示，放榜當日的早上已收到數十份申請，建議有意報名家長要盡早準備。因應教育局政策調整，叩門位實在十分有限。

中一叩門2026│北區勁旅 香港道教聯會鄧顯紀念中學（圖片來源：受訪學校提供）
中一叩門2026│北區勁旅 香港道教聯會鄧顯紀念中學（圖片來源：受訪學校提供）

Q2.叩門過程中，校方最看重甚麼？

A：學校重視學生的多元發展，培養學生品學兼優。期望面試學生能有禮貌而且態度誠懇，亦會參考學生的呈分試成績、操行、課外活動、校內或校外服務及獲得的獎項等，多方面進行評估。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

Q3.在校長眼中， 一位怎樣的小六生會在叩門時令人眼前一亮？

A：一位充滿自信、以禮待人、勇於嘗試的學生，會更容易令人留下印象，因此叩門的同學應該把握機會，盡力展現自己的獨特之處，讓學校看見你的誠意與實力。

鄧顯是狀元勝地，DSE成績亦星星滿瀉，其中左二王苑廷是2025年狀元，考獲6科5**，現就讀 於香港中文大學內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別。（圖片來源：受訪學校提供）
鄧顯是狀元勝地，DSE成績亦星星滿瀉，其中左二王苑廷是2025年狀元，考獲6科5**，現就讀 於香港中文大學內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別。（圖片來源：受訪學校提供）

Q4.叩門信 / 推薦信真的有用嗎？Portfolio是否越精簡越好？

A：推薦信實則只作參考之用，實在不是必須，至於Portfolio越精簡，越能清晰讓學校認識和掌握學生的優點和專長，無必要冗長繁瑣。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

Q5.校長有貼士給準備叩門的家庭嗎？有何最常見的誤區可以避免？

A：同學要盡量保持平常心，過度緊張反而會影響臨場發揮，盡了能力就可以了。

香港道教聯會鄧顯紀念中學黃信德校長（圖片來源：受訪者提供） 
香港道教聯會鄧顯紀念中學黃信德校長（圖片來源：受訪者提供） 

文：劉佩樺  圖：受訪學校提供

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