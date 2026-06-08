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中一叩門2026│佛教善德英文中學叩門生必備反思能力 校長：面試時抱這種價值觀印象加分

親子
更新時間：23:02 2026-06-08 HKT
發佈時間：23:02 2026-06-08 HKT

中一叩門2026│葵青區有多所熱門的Band 1學校，香港佛教聯合會屬下的佛教善德英文中學是其中之一。學校校校風淳樸，中英文科成績斐然，升大學率連續多年逾九成，深受區內家長青睞。陳世詠校長強調學校重視學業成績，但也注重學生的品德操守與正面價值觀的培養，以下是陳校長給各位家長及子準備的入學建議。

中一叩門2026│叩門生必具備反思能力

Q1.學校叩門程序如何？

A：學校每年只有極少數的叩門名額，如家長在放榜後仍然心儀本校，可於放榜當天帶同小五及小六成績表正、副本，親到學校填寫申請表格。如同學符合收生準則（中、英、數三科成績均達A級或90分，品行良好，積極參與課外活動），學校將於當日或翌日安排筆試，達標者會再進行面試，然後以電話通知獲選同學。

中一叩門2026│佛教善德英文中學叩門生必備反思能力 （圖片來源：受訪學校提供）
中一叩門2026│佛教善德英文中學叩門生必備反思能力 （圖片來源：受訪學校提供）

Q2. 叩門過程中，校方最看重甚麼？

A：校方除了重視學生成績外，也重視學生各方面的表現，尤其注重學生品德操守，本校校訓為「明智顯悲、至善達德」，期望入讀的學生具有善良、勤奮、尊重他人、樂於助人，積極樂觀的素質。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

Q3. 在校長眼中， 一位怎樣的小六生會在叩門時令人眼前一亮？

A：叩門面試時要令人印象深刻，必須擁有正面的價值觀，亦能持守自己的目標，勇於接受挑戰，並有反思能力。

中一級日營活動（圖片來源：受訪學校提供）
中一級日營活動（圖片來源：受訪學校提供）

Q4. 叩門信 / 推薦信真的有用嗎？Portfolio是否越精簡越好？

A：推薦信有助面見老師更了解學生，但不會直接影響結果，因為評核最終仍以學生能力為主。一般所見，同學都會準備Portfolio，讓面見老師更清楚掌握同學各方面的發展及優勢，但不需要太多資料。

中華文化日（圖片來源：受訪學校提供）
中華文化日（圖片來源：受訪學校提供）

 

Q5.校長有貼士給準備叩門的家庭嗎？有何最常見的誤區可以避免？

A：在過去經驗中，發現叩門的同學本身成績已很不錯，不必因為升不到心儀學校而表現得過分低落，又或過分看低自己。抱持信心，臉帶笑容反而能令人感到同學充滿朝氣，能迎難而上。小六畢業代表同學正式踏入另一階段，我們期望能錄取具備獨立處事能力，有主見的學生，不宜常常依賴家人來完成工作，例如有些同學在面試時答不出自己被派到哪一所學校，又或表示選學校事宜全由家人決定，這類學生只會予人過分依賴、缺乏主見的印象。

佛教善德英文中學陳世詠校長（圖片來源：受訪者提供）
佛教善德英文中學陳世詠校長（圖片來源：受訪者提供）

文：劉佩樺  圖：受訪學校提供
 

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