中一叩門2026│熱門中學叩門5大準則 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 15人爭1叩門位

中一叩門2026｜「養兒一百歲，長憂九十九」？如果家有將於本年度9月升讀中一的子女，又於自行分配學位階段未有着落，真是未到100歲，已經長憂365日。前陣子家長才頭痛完統一派位的填表策略，好不容易熬到表已交，又要待至7月7日公布中學學位分配結果，一切還未塵埃落定，一切還未能放鬆。這段等待的日子，家長與孩子必須好好準備呈三及叩門，萬一派位失利就要即時啟動叩門要求，盡最後一分力爭取心儀中學學位。熱門中學的叩門要求，定然能讓親子作為備戰參考，為這場升中路作最後衝刺，終結階段性憂心！

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 15人爭1叩門位

作為本地熱門直資，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，從來都是家長的頭號選擇之一，明知是一所「一條龍」學校，叩門學額不多，家長及學生仍然想一試。總校長陳偉佳博士說：「明白每年升中派位結果公布後，很多家長都希望為子女把握多一次入讀心儀中學的機會，所以叩門實為不能錯過的黃金機會。」叩門是升中過程的最後一個關口，壓力難免，但同時也是一個讓孩子學習堅持與成長的寶貴契機。陳博士坦言家長的支持與鼓勵，正是他們最大的信心來源。「預祝各位孩子都能找到最適合自己的學校，展開精彩的中學新篇章。

Q1. 學校叩門程序如何？

A：學校每年均預留約10個七年級（中一）叩門學額，這項安排已經沿用多年，因此學校會在中一派位結果公布當天（今年是7月7日）即時接受叩門申請。根據去年經驗，我們收到約150人申請叩門，約15人爭一個學額，競爭相當激烈。叩門程序上，學校僅在派位結果公布當天的上午有限時接受申請，整個流程力求在2.5小時內完成。為求流程更為順暢，建議家長及學生必須帶備所需文件親身到學校遞交申請，經校方初步篩選後，獲選學生隨即會安排參加筆試及面試。通過評估的學生將即時獲得取錄，就算最終未獲取錄，家長也有充裕時間帶子女到其他學校叩門。

（圖片來源：受訪學校提供）

Q2. 叩門過程中，校方最看重甚麼？

A：最看重學生的「學術基礎」與「表達能力」。學校對中一新生的學術要求一向較高，因為學生若從小一入學，校方有12年時間培育；但中一才入學的學生僅得六年時間，因此叩門生的學術根基必須非常扎實。筆試會考核語文理解、邏輯思維及解難能力，難度應為小六生可應付的程度。至於面試環節，老師會給予學生充足的時間自我介紹，例如提及強項、性格特質，甚至對未來的期望等。收生標準上，學生的「個人檔案」與「面試表現」各佔50%，若能以流利的英語、粵語或普通話表達觀點，無疑會有更突出的表現。

（圖片來源：受訪學校提供）

Q3.在校長眼中， 一位怎樣的小六生會在叩門時令人眼前一亮？

A：一位令人刮目相看的叩門生，除了擁有扎實的學術基礎外，還必定具備「清晰的思維」與「真誠的自信」。在叩門面試中，學生往往需要在短時間內梳理材料、建構論點並清晰表達，這種綜合能力正是我們所重視。 個人特別欣賞那些在面試中展現出良好修養、真摯眼神交流，並且對學習充滿好奇心的學生。他們的潛質往往比單純的考試分數更能打動人心，由於學校推行「12年一貫」的全人教育，學生的內在動力、品格與持續學習的態度，往往決定他們能否在未來六年的中學生活中真正發光發亮。

（圖片來源：受訪學校提供）

Q4.叩門信 / 推薦信真的有用嗎？Portfolio是否越精簡越好？

A：坦白說，叩門信與推薦信並非取錄的關鍵因素，學校更注重學生在筆試與面試中的現場表現。至於個人檔案（Portfolio），我們強烈建議家長以四頁A4單面內容為上限，把孩子最具代表性、最能反映其特質與成就的項目（如學術獎項或重要比賽證書）放在顯眼位置，並隨身帶備正本以便校方有需要時查閱。此外，Portfolio更應多展示孩子陽光活力的形象：學生參加運動、藝術表演、義工服務、戶外活動等照片，而非僅僅堆砌證書。

（圖片來源：受訪學校提供）

Q5.校長有貼士給準備叩門的家庭嗎？有何最常見的誤區可以避免？

A：面試前跟子女模擬自我介紹（如強項、性格、選校原因），幫助他們自信表達。

A. 叩門目標清晰、數量恰當：建議叩門學校不多於三所並排好優先次序；預先充分了解各校的辦學理念及校園生活，避免在面試時對學校一無所知。

B. 做好後備方案：於派位結果公布當日早上帶備所有文件的正本與副本，學校流程約2.5小時，若不成功仍有充足時間往另一所學校叩門。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳博士（圖片來源：受訪者提供）



文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

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