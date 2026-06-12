中一叩門2026│叩門生兩個特質「打動」校長 佛教沈香林紀念中學校長貼士：3個增加叩門成功率的建議

中一叩門2026│作為屯門區一所屋邨中學，佛教沈香林紀念中學的辦學理念以學生為本，近年着力提升學生英語能力，實行「按能力分組教學」，為學生建立信心，對提升中游學生的成績有顯著幫助，去年DSE就有學生經「學校推薦直接錄取計劃」獲香港科技大學錄取。學校逢周五也推行「BSC Academy」，提供多元化課外活動，協助學生發掘不同潛能。馮順寧校長強調因才施教，對學生是更見重要。「很多學生不是不努力，只是未能掌握學習策略，早日做好生涯規劃亦非常重要，所以我會面見每位中六學生，深入了解他們的升學需要。」

中一叩門2026│ 佛教沈香林紀念中學 找最適合的學校

Q1.學校叩門程序如何？

A：在統一派位結果公布後，家長可親臨學校或透過網頁下載表格遞交申請，本校會根據學生的校內成績、操行及表現進行初步篩選。個人鼓勵家長及學生先親身到校，了解學校環境。學額方面，本年度預計提供約五至八個名額，值得一提的是，我們重視學生的多元發展及主動性，競爭雖然激烈，但歡迎認同學校理念、願意擁抱創新科技的學生申請。

（圖片來源：受訪學校提供）

Q2.叩門過程中，校方最看重甚麼？

A：除了基本的學術表現，最看重是學生的學習態度及多元發展。作為佛教學校，品格與操行是首要考慮。此外，我們非常重視學生的好奇心與適應力，學校重視AI創新，面試中會觀察學生對新事物的開放態度，我們設有「AI面試小助手」，大家在叩門前不妨一試（於學校網頁可見），透過科技協助同學在面試時有更好表現，亦更為了解自己的強、弱項。面試時我們亦會觀察學生的反應與表達能力，看他們是否能清晰、真誠地表達想法，而非機械式背誦。

學以致用，師生跟社福機構合作，為銀髮老伴拍婚紗照，更有機會向外界展示成果。（圖片來源：受訪學校提供）

Q3.在校長眼中， 一位怎樣的小六生會在叩門時令人眼前一亮？

A：一位能展現「對熱情的實踐」與「主動探究精神」的學生最能打動我。令人刮目相看的孩子，往往能具體分享他在某一範疇（如STEM、藝術或體育）的專才經歷。近年AI盛行，若同學能主動提及對AI的認識，又或分享小學時參與過的創新計劃，都會是非常大的加分位。個人特別欣賞那些眼神流露熱誠、能分享如何克服困難的孩子。入學後，這些專才表現亦會被記錄在我們的 「AI人才庫」，以便學校日後進行針對性的專才培訓，讓他們的潛能得以發揮。

（圖片來源：受訪學校提供）

Q4.叩門信 / 推薦信真的有用嗎？Portfolio是否越精簡越好？

A：叩門信與推薦信具參考價值，能讓我們側面了解學生的特質。對於Portfolio，我強烈建議採取「精簡且精準」原則，控制在四至六頁單面紙內。家長應優先選取最具代表性的獎項，特別是能體現孩子多元才能（如體育專長、藝術造詣或科技創新）的證明。與其地氈式堆砌資料，不如重點展示孩子在特定領域的深度與熱情，這更有利於學校快速捕捉學生的潛力。

（圖片來源：受訪學校提供）

Q5.校長有貼士給準備叩門的家庭嗎？有何最常見的誤區可以避免？

A：我給家長最大的建議是「不要找最好的學校，要找最適合子女的學校」。面對叩門，家長應保持平常心，展現和諧的親子關係；我們會觀察家長是否支持孩子發展興趣，因為唯有校家同心，孩子才能在我們豐富的AI資源與專才訓練中，茁壯成長，以下還有一些提點：

親身感受：最重要是帶子女親身到校參觀，感受環境與氛圍，孩子自己喜歡才是學習的動力源泉。 避免過度操練：誤區之一是給予標準答案，這會掩蓋孩子的真性情。 拒絕漁翁撒網：建議根據孩子性格，挑選三至五所理念相近的學校重點申請。

佛教沈香林紀念中學馮順寧校長（圖片來源：受訪者提供）

文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

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