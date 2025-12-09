尖子溫習法 | 傳統名校尖子親授致勝學習法：1248溫習法 地區名校尖子加深記憶靠獨門秘訣

尖子︳在競爭激烈的香港教育環境中，「尖子生」往往被貼上成績優異的標籤，這些學生不僅在學業上有着優秀表現，同時也在課外活動與個人興趣之間取得良好平衡。透過以下來自傳統名校、地區各位尖子們分享，我們看到有效的時間管理、持續的努力，以及家庭的支持，都是促成尖子成長的重要因素。這些經驗與心得，希望能為其他學生和家長提供參考，在學習上事半勁倍。

英華小學尖子：上堂要專心、1248溫習法

家長想掌握有效的溫習方法幫孩子，不如聽聽小學生意見！三位來自英華小學六年級的同學仔：陳縉洛、李逸希和吳諾正，各具所長，縉洛擅長數學與中文，逸希就專長於數學，而且品學兼優，至於諾正熱愛足球與田徑，但同時又喜歡中文。歸納他們的溫習方法，不約而同是立即做功課、有計劃、愛閱讀、瞓得夠、玩樂時要盡情，他們切實演繹了識玩又識讀的「繁忙兒童」如何在課業與生活之間取得平衡，每天自律地完成日程，新世代優秀學生應該就是這樣子吧！

聖公會德田李兆強小學尖子：忌死操爛背、最緊要做時間管理達人

位於藍田的聖公會德田李兆強小學屬區內熱門學校，每年皆有不少畢業生升讀Band 1英中，三位來自該校的小六同學仔：郭雯欣、梁駿希、梁恩霈，不止學業成績優異，且各有所長 ── 雯欣擅長數學與常識；駿希同樣對數理、常識感興趣，更考獲中文全級第一，文理兼備；至於恩霈則是全級第一，但同時熱愛跑步。邀請他們分享讀書心得，三位都提到多閱讀、每日溫習老師所教的內容、做補充練習、考試前集中火力溫習曾犯的錯、小心審題等。年紀小小，卻有着驚人的自律性和毅力，是值得大家學習的好榜樣。

華德學校尖子：每日上網學一金句 一種溫習法加深記憶

九龍城區41校網傳統名校林立，向來深受家長追捧。位於該校網的華德學校不止着重學業成績，還特別安排外籍英語老師遊走校園，以及提供各式各樣的課外興趣班。甫踏入校園，便已聽到同學們自然流暢地用英語交談，英語氛圍濃厚。是次受訪的三位同學，學業成績固然優異，同時有不同的興趣，如中英文辯論、管弦樂團、街舞等，讓我們來聽聽他們同時兼顧學業與興趣的秘訣吧！

中華基督教會協和小學（長沙灣）尖子：捉模老師改卷方法助得分

位於深水埗區的中華基督教會協和小學（長沙灣）一向重視學生的英文發展及STEAM學習，每年升中派位成績理想，超過八成學生獲派首志願中學，當中包括拔萃女書院、華仁書院（九龍）等傳統名校，亦有寶血會上智英文書院、中華基督教會銘賢書院、長沙灣天主教英文中學等區內熱門英中，故深受家長歡迎，在縮班殺校潮底下仍能保持開五班小一。這次請來的中華基督教會協和小學（長沙灣）兩位同學姜俐而和鄧僖桐，在校內成績均是名列前茅，她們的讀書心得又是怎樣？

荔枝角天主教小學尖子：5大貼士提升溫習效率

位於深水埗區的荔枝角天主教小學近年升中派位成績理想，去年超過八成畢業生獲派第一志願，升讀英中的百分比為65.3%，當中包括協恩中學、英華書院、聖若瑟書院、聖保羅書院、英華女學校、英皇書院等傳統名校，亦有不少畢業生升讀寶血會上智英文書院、中華基督教會銘賢書院、長沙灣天主教英文中學等區內熱門Band 1英中。是次接受訪問的三位同學：黃樂妍、陳昱男、郭紫妤皆為校內成績優異、品學兼優的學生，且各有才能。當中樂妍和紫妤更被老師選為傑出學生，想知更多尖子們的學習心得及分配時間的竅門，就要click入以下連结！

聖公會聖紀文小學尖子：分散式學習提升效率

深水埗區40校網小學眾多，而聖公會聖紀文小學多年來都屬區內熱門學校，在近年縮班殺校潮下仍能保持穩定的收生人數。學校去年的升中派位結果更是五年來最好，當中達60%學生獲派以英語授課的中學，獲派Band 1中學的人數亦創新高，同時亦有畢業生獲派皇仁書院、華仁書院（九龍）等區外傳統名校。是次受訪的兩位同學：劉旨諾及王梓潼皆為校內成績名列前茅的傑出學生。想備試溫習更得心應手，不妨參考兩人的讀書心得。

光明英來學校尖子：平衡學業興趣不做「書呆子」

隸屬74校網的光明英來學校是元朗區內熱門小學之一，儘管該校近兩個學年小一已經開設七班，於小一自行分配學位階段仍出現「超收」的情況，除了吸引屯門、元朗、天水圍等鄰近地區的學生報讀，還有不少跨區學生。而該校的升中派位成績同樣理想，約有一半學生升讀英中，當中包括拔萃女書院、聖保羅男女中學等區外傳統名校。校方同時重視學生的全人發展，提供多項課外活動，如競技啦啦隊、競技疊杯等。是次受訪的三位同學：陳榮焌、黃一翹、黃梓熙在學業方面固然名列前茅，同時也參與不同活動，一起看看他們在讀書及兼顧興趣方面有何心得。

聖公會聖彼得小學尖子：要識得「錯」溫習才有效率

位於中西區11校網的聖公會聖彼得小學創校140年，屬區內傳統名校。該校重視學生的全人發展，中英並重，過去三年均有近八成小六畢業生升讀有開設英文班的中學，去年則分別有15人升讀英皇書院及14人升讀英華女學校，同時亦有畢業生升讀拔萃女書院、拔萃男書院、喇沙書院、協恩中學等區外傳統名校。是次受訪的三位同學：翁梓晴、葉靖暘、王圖南在學業和課外活動方面各有擅長的領域，讓我們一起來看看他們讀書心得吧！

聖公會油塘基顯小學尖子：讀書要Work Hard更要Play Hard

位於觀塘區、隸屬48校網的聖公會油塘基顯小學屬區內熱門小學，升中派位向來理想，上學年有不少畢業生獲派區內熱門英中，如聖傑靈女子中學、藍田聖保祿中學、聖言中學、觀塘瑪利諾書院、順利天主教中學等；亦有畢業生升讀區外傳統名校，如香港華仁書院、瑪利諾修院學校（中學部）、聖保羅書院等。兩位剛升讀中一的畢業生利樂欣及鄭煜熹，以及本學年就讀小六的何琋兒，分享他們的學習心得，好讓一眾家長和莘莘學子參考。

中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）尖子：重做工作紙強化記憶

對於小六同學來說，呈分試的成績會直接影響其升中派位結果。劉雨熙、譚晞藍、林柏霖分別是中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）的畢業生及小六生。雨熙和晞藍現分別就讀港大同學會書院及德望學校，而柏霖則以傳統名校聖保羅男女中學為目標。三位在學業、體藝上都有出色表現，一起來聽聽他們分享箇中心得。

大角嘴天主教小學尖子：合適的學習方法比盲目努力更重要

在學業路上，每位同學的成功方法都不盡相同。來自大角嘴天主教小學的三位學生 —— 林俊樂、何睿浠和李心悅，他們分別運用「PQRST學習法」、「錯題簿」和「英文麻將」等獨特方法，在學習上取得佳績。他們的分享證明，沒有一套方法適合所有人，關鍵在於找到適合自己的學習模式。

