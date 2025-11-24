光明英來學校3尖子平衡學業興趣不做「書呆子」鞏固記憶要靠溫習次序︳尖子學堂

尖子學堂︳隸屬74校網的光明英來學校是元朗區內熱門小學之一，儘管該校近兩個學年小一已經開設七班，於小一自行分配學位階段仍出現「超收」的情況，除了吸引屯門、元朗、天水圍等鄰近地區的學生報讀，還有不少跨區學生。而該校的升中派位成績同樣理想，約有一半學生升讀英中，當中包括拔萃女書院、聖保羅男女中學等區外傳統名校。校方同時重視學生的全人發展，提供多項課外活動，如競技啦啦隊、競技疊杯等。是次受訪的三位同學：陳榮焌、黃一翹、黃梓熙在學業方面固然名列前茅，同時也參與不同活動，一起來聽聽他們在讀書及兼顧興趣方面有何心得。

光明英來學校（圖片來源：光明英來學校校網）

SP：Smart Parents

SP：你平日如何安排學習與課外活動的日程？

榮焌：基本上每日放學後都有活動，通常回到家已經大約六點。而回家後我習慣先洗澡，再吃點小零食放鬆，才開始做功課和溫習。當開始做功課，當然就要全神貫注，目的是鞏固當日在堂上學到的知識。而我每日平均至少都要花一至兩小時做功課、溫習，每科都會溫，逐少逐少增加溫習的內容。溫完書我便會開始練習疊杯，練大約半小時，晚上十點便會瞓覺，確保有充足精神，為明天的學習做好準備。

一翹：如果當日功課不多，或者翌日沒有默書、測驗、考試，放家回家後我會先休息大約半小時，再做功課，之後溫書，通常溫一小時左右，主要重溫當日課堂上所學的知識。臨近默書、測考也有可能溫一至兩小時，剩下的時間就會做自己想做的事。不過有課外活動的話，通常回到家已經時候不早，五點半左右，那回家後便會立即做功課，然後食晚飯、沖涼，做完這些事就差不多時間休息，通常十點半瞓，視乎那天是否很多事情要做。不過我覺得還好，不算辛苦。

梓熙：因為屋企同學校很近，造就了我有充裕的時間做功課。而放學後會補習，大約一個半小時，差不多五點左右回到家。通常回家後會先沖涼抖擻精神，然後做功課、複習老師當日堂上所講的內容，再預習翌日老師會教的內容，遇到不明白的地方我就會查字典或上網找多些資料。食完飯會練琴，我很珍惜這短短的半小時音樂時間，可以將讀書、做功課的壓力抒發出來。有時間的話也喜歡看課外書，如漫畫、小說。一般九點左右就會睡覺。

（左至右）黃梓熙、黃一翹、陳榮焌（圖片來源：《親子王》）

大量背誦的科目放後溫 遠離電子產品

SP：如何提升溫習效率？

榮焌：不斷溫習，鞏固自己的記憶。每日溫少少，有時候坐車拿筆記出來看看也是溫習的一種。而越早溫的科目到考試時通常最容易忘記。例如中文，假設考試前一個月已經溫習要考的詞彙，到考試時其實很大機會已經忘記它們的意思；相反，考試前幾天才溫，考試時記憶就會更深刻。又例如常識，因為通常比較多東西需要背，爸爸便建議我在考試前一星期先背一次，然後考常識前一天再重溫一次，這樣做有助我加深印象。另外，有不明白的地方儘快請教老師、與同學組成溫習小組，以及試前不要捱夜也是十分重要。

一翹：一定是把手機關掉，放在一旁，因為手機對學生的誘惑實在太多，如果放在自己旁邊，可能聽到通知聲便會忍不住立即查看，甚至忍不住玩，忘記了功課、溫習。另外，將中英數常四科隔開溫，如果連續兩、三日都溫同一科很容易會覺得悶而溫不入腦；相反，分開溫習能夠保持新鮮感，且先溫自己比較擅長的科目，會有更大的動力溫習。上堂時保持專心和寫筆記，做功課時參考筆記裏面所寫的內容，考試前盡量記熟公式，都可以令自己更容易入腦。

梓熙：可以嘗試找一些比較有趣的方法，如小四時學數學科圖形、體積、常識科的人體結構等課題，我會將不明白的地方畫出來，令自己更容易理解及留下更深刻的記憶，而且常識科也很常見這類題型（即出一幅圖，然後問是哪一個部位）。最重要是上課時抄筆記，寫下老師堂上講的重點，方便之後溫習。而且不能一次過溫習所有內容，要分開，如每溫習45分鐘便休息一會兒，讓腦袋消化一下剛才所溫的內容才繼續溫習。

（圖片來源：《親子王》）

做好時間管理 忌死記硬背

SP： 回顧這個學期，你認為自己有甚麽值得讚賞和需要改善的地方？

榮焌：學業方面，我覺得中文、數學、常識都達不到我預期中的成績。於中文科，經常懷疑自己，最後把兩個原本正確的答案擦走了；數學則衰在粗心大意，自己的手遮住了題目的單位，所以我決定要改變揸筆的方式；常識是錯在自己太懶散，因為同時忙於港隊之後訓練和比賽，沒有太多時間溫習而導致，部分題目最後只能靠「估」，並非書上的正確答案。希望下學期英文能夠繼續保持成績，答題時對自己有多點信心，尤其是中文。

一翹：今個學期將太多時間放在課外活動方面，畢竟學業對我來說更加重要，再加上呈分試，我應該花更多時間溫習，待考完試再繼續參與其他活動。學業一定放在首位，如果覺得自己已經溫得夠、溫得熟，空閒時就可以參加課外活動；或者不是臨近考試的時候，溫書稍為短一點，這樣就可以有更多時間參與活動了。我期望升上中學後能夠平衡學業和課外活動，繼續參與競技啦啦隊、體操、辯論及田徑，因為這四項活動都是由小學開始參與，不想因為升中或學業而放棄。

梓熙：中文科可能比較需要改善，例如有些詞語不能單靠死記硬背，還要明白其意思及用法，有時對着一些四字成語也會覺得混淆。加上第一次考呈分試時還未知道怎樣應對，但去到小六覺得自己開始慢慢掌握到，就算要記大量的知識也輕鬆了。升上中學後希望可以將成績保持在現今水平，同時參加多些課外活動，尤其是與科技相關的，因為我對無人機等新興科技很感興趣。

榮焌、一翹和梓熙三位都是六年級學生。（圖片來源：《親子王》）

陳榮焌 永不言敗的疊杯好手

榮焌小四時受學校老師關Sir影響而接觸疊杯，學了短短兩年多的時間就已經成為競技疊杯港隊代表之一。「見到關Sir的第一天，他便播放了一段疊杯的片，當刻看到覺得很快、很刺激。親身體驗過後，便更加享受當中的速度感。而每次成功挑戰到最佳時間都會十分開心，有種『哇，原來我都做到』的感覺，能夠比別人快，就會出現非常明顯的成功感。」然而學習疊杯的過程也並非一帆風順。「初初真的會有很大挫敗感，參賽時緊張到手震，但有幸去過台灣、韓國、馬來西亞比賽，可以見識到世界各地選手的速度，亦都明白『天外有天，人外有人』，相比之下，自己真的算不上快，必須要多練習才有機會贏到，接下來的暑假亦會再去台灣參加交流賽。」

陳榮焌（圖片來源：《親子王》）

與陳榮焌快問快答

SP： 學習疊杯的過程中有想過放棄嗎？驅使你堅持下去的原因是甚麼？

榮焌：有很多同學都跟我一樣玩壘杯，我們會一起參與訓練。當見到他們能夠順利完成，不禁令我反思為甚麼別人做到，自己卻做不到呢？之後我便更加努力練習。雖然過程中經歷過無數次的失敗，但教練也有稱讚我的速度比以往快了很多。況且就算世界紀錄保持者也會有失手的時候，學習疊杯不止讓我提升自信，還懂得以更積極的態度面對挫敗。

陳榮焌（圖片來源：《親子王》）

陳榮焌Profile

競技疊杯中國香港代表隊及校隊成員、瑞士「競技疊杯運動世界錦標賽2025」雙人賽及團體計時賽冠軍、中華台北競技疊杯運動精英賽 - 計時接力賽亞軍

黃一翹 愛文字的運動女將

最喜歡中文的一翹，坦言該科可以讓她找到很多樂趣，特別是作文能夠讓我創作屬於自己獨一無二的故事，也不一定要跟從書本去學習。一翹同時擁有活潑好動的一面，是學校的競技啦啦隊成員之一，也有參與田徑和體操。「我希望自己能成為一位啦啦隊運動員，因為我覺得這項運動真的好好玩，於進行一些高難度動作時能夠保持專注，暫時忘記壓力，同時可以培養團隊合作精神。」

黃一翹（圖片來源：受訪者提供）

與黃一翹快問快答

SP：競技啦啦隊與我們普遍認識的啦啦隊有何分別？

一翹：普通啦啦隊主要用於支持運動隊伍增加氣氛，表演以舞蹈和口號為主。而競技啦啦隊有將人抬起或翻騰等高難度動作，不單止是拿着啦啦球搖晃。參加競技啦啦隊令我印象深刻，可以跟隊友一起外出參加不同比賽，如在南京比賽贏到冠軍，有同學感動到喊。就算賽前見到其他隊伍的表現亮眼也要保持冷靜，抱持努力、永不放棄的精神，面對之前失敗過的動作也要相信自己可以做得到。

黃一翹（圖片來源：《親子王》）

黃一翹Profile

第11屆中國（南京）啦啦操公開賽冠軍、第三屆香港啦啦隊公開賽暨邀請賽 - 兒童混合組冠軍、2023國際青少年體操俱樂部全國巡迴邀請賽（上海站）團體冠軍及個人全能季軍、2024 - 2025年度元朗區小學校際陸運會女子甲組4 x 100接力冠軍、香港青少年田徑分齡賽U12女子4 x 100接力亞軍

黃梓熙 朗誦兼鋼琴才子

自小一開始參加校際朗誦節，初次參賽便奪得季軍，梓熙表示眾多課外活動中（鋼琴、朗誦、繪畫），最喜歡的是朗誦，更分享多年來的心得。「拿着同一份誦材，可以怎樣用不同的感情帶出當中作者想表達的訊息、作者創作時的心情，做到先可以算是表演得比較優秀。」

黃梓熙（圖片來源：《親子王》）

與黃梓熙快問快答

SP：參與朗誦對你有何得着？

梓𤋮：記得第一次參加朗誦時其實不太清楚發生甚麼事，只記得當時老師安撫我不要太緊張，當作平日正常表演就可，慶幸最後都取得第三名。不過朗誦對我最大的影響是提升自信，能夠在眾人面前表演、演講，同時對中、英文科說話也會有幫助，咬字發音都更加清晰。

黃梓熙（圖片來源：《親子王》）

黃梓熙Profile

第76屆香港學校朗誦節詩詞獨誦亞軍、散文獨誦冠軍、中詩集誦冠軍；第11屆HKYPA香港國際青少年朗誦及故事演講大賽 - 粵語散文獨誦亞軍；第75屆香港學校音樂節（鋼琴）銀獎；ABRSM Grade 5 Piano Performance Distinction

文：林詩敏

圖：霍楚暉、部分由受訪者提供

