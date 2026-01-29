滬江小學3尖子棄死記硬背用重複複習法與錯題簿 用一種溫習法助記憶 ︳尖子學堂

尖子學堂︳一位每天進行三小時高強度訓練的武術小將，如何保持學業成績？一位身兼樂團領導的擊樂手，又如何從節奏中悟出學習心法？滬江小學不僅以亮眼的升中表現備受歡迎，更以「興趣為本」的理念，提供武術隊、中樂團、STEAM等豐富平台，讓學生潛能閃耀。我們邀請該校三位表現突出的學生 —— 施純心、吳彥俊、馮穎恩分享心得。他們證明，「學霸」往往懂得將興趣轉化為學習養分。正值學期中段，他們的回答或能為你規劃下學期帶來啟發。

尖子學堂｜滬江小學3尖子棄死記硬背用重複複習法與錯題簿（前至後：施純心、馮穎恩、吳彥俊）（圖片來源：《親子王》）

3尖子獨門溫習法提升記憶力

親子王：你們認為自己最獨特的學習方法是甚麼？

純心：每次測驗或練習後，我會把答錯的題目抄在一個專用的簿上，建立自己的「錯題簿」，特別是我的弱項數學。在考試前，我不再盲目地重溫所有內容，而是專注複習這本簿上的題目，確保自己不會再犯同樣的錯誤。這就像武術訓練中糾正一個動作，需要針對性地反覆練習，直到形成正確的記憶。

彥俊：善用「聯想和圖像化」來幫助記憶，尤其是在學習中文的時候。遇到複雜難記的字，我不會死記筆劃，而是把字的部件拆開。比如，圖畫的圖字，先有口，下面有一橫，再有個回字。這種方法讓記生字變得有趣，也把我在摺紙和音樂中培養的想像力套用到學習上。

穎恩：捨棄死記硬背，採用「重複複習法」。即學完新知識後，我不會等到考試前才溫習，而是有計劃地在隔一天、一周後，甚至一個月後，主動去回憶和重溫這些內容。這個方法起初需要更多規劃，但長期效果非常好，能讓知識牢牢記在腦海裏，讓我在面對多個比賽和學業時也更從容。

純心正就讀小四，彥俊和穎恩則是小六學生。（圖片來源：《親子王》）

將挫折「圈」出來 適時喘息提升狀態

親子王：在面對學業低谷或壓力時，你們如何調整心態？

純心：有一次數學考試成績不理想，我沒有只是沮喪，而是馬上分析試卷。我發現很多錯誤不是因為不懂，而是粗心。所以後來我做題時，會養成「圈出重點」的習慣，提醒自己小心審題。這就像在武術比賽後看回放，找出失分點具體在哪裏，下次就能直接改進。

彥俊：當我感到壓力很大時，我會選擇暫時放下書本，去做一些讓我完全放鬆、不需要思考對錯的事，比如摺紙或者看一會兒漫畫。這就像是樂曲中的一個休止符，讓我的大腦有機會喘息和重置。等到煩躁的心情平復後，我再回去學習，通常效率會更高，思路也更清晰。

穎恩：我的解壓方式很直接，就是去運動！有一次我被數學的分數小數互換難住，連續幾天作業都錯很多，心情很糟。我就跑去打籃球，直到滿身大汗，把心裏的鬱悶都發泄出來。運動完後，整個人都輕鬆了，再回頭看那些題目，反而能靜下心來一步步搞懂。我從中學會了，不要要求自己一次就做到完美。

三人在圖書館內各自選看喜歡的課外書，十分投入。（圖片來源：《親子王》）

做事分緩急先後 放假要勞逸結合

親子王：長假如何規劃，做到「溫習、放鬆、發展興趣」三不誤？

純心：把時間「斬件」安排好。例如在剛過去的聖誕長假，我規定自己每天先用一小時預習下學期最大挑戰的數學；剩下的時間，我必須要留給放鬆和興趣：我會約朋友去戶外郊遊，也會和姐姐一起畫畫。當然，每天在體育學院的武術訓練是雷打不動的。這樣既有學業上的前進，也能充電和保持愛好。

彥俊：面對長假，我做事會分優先次序。最重要的一定是先完成所有學校功課和必要的溫習；接着，因為快要升中，我會特意安排時間準備面試。只有在這些主要任務都完成後，我才會毫無負擔地去和朋友聚會、玩樂，享受真正的放鬆時間。這樣規劃，能確保重要的事情不會被耽誤。

穎恩：假期規劃講究勞逸結合。我會先和家人去短途旅行，徹底放鬆幾天。回來後，就進入一個規律的作息：每天上午頭腦最清醒的時候，我用來預習新學期的課業；下午則練習小提琴和去公園運動；晚上就是看電影、玩遊戲的娛樂時間。這樣既能持續學習，又不斷電，可以保持狀態迎接畢業。

訪問當日校內剛好停泊了講述非遺文化的活動車，三人在車上互相討論，展現出好學不倦的一面。（圖片來源：《親子王》）

施純心 武術煉就的瞬間專注力

賽場上，一個乾淨利落的「朝天蹬」定格，贏得滿堂喝彩；書桌前，攻克數學難題後圈下重點的筆跡，同樣清晰果決。四年級的純心，已是武術賽場上的常勝小將。對她而言，武術與學習從不對立，反而是相輔相成的修煉。她說：「武術讓我學會專注和自律。」這種由千錘百煉形成的心理素質，讓她能無視環境干擾，隨時進入高效狀態。面對難題，她的解決方法像武術般直接：「立即問，不累積。」假期後，她以「預習」作為收心儀式，特別是針對數學，主動出擊迎接新挑戰。如何在密集訓練與學業間取得平衡？她的秘訣是「絕不把問題留過夜」，無論是體能上的酸痛還是學業上的疑惑，當日面對、當日消化，是她維持高效節奏的不二法門。

施純心（圖片來源：《親子王》）

施純心快問快答

親子王：如果要用一個武術招式形容你的學習方法？

純心：朝天蹬。這個動作需要背後不斷拉筋練習，才能穩定地展現。就像學習，必須在背後付出努力和時間，才能克服挑戰，取得進步。

（圖片來源：《親子王》）

施純心Profile

香港武術隊代表、第7屆省港澳武術錦標賽初級長拳（半套）銀獎、24/25青少年武術普及訓練錦標賽女子初小組初級長拳亞軍及初級劍術亞軍、2025全港公開青少年兒童武術分齡賽女子小童組長拳第五名及槍術優異獎、2025香港國際武術精英賽女子B組初級長拳一等獎及初級槍術一等獎與初級劍術二等獎

吳彥俊 在節奏中學會平穩之心

鼓槌起落，敲擊出精準而激昂的節奏；面對升學壓力，他則為自己譜寫了一首「平穩的樂曲」。身為中樂團敲擊組首席及副團長，彥俊從敲擊樂中領悟到學習的真諦：「需要平穩的節奏和心情。」他發現，無論是練習一段複雜的鼓點，還是攻克一個知識難點，拆解步驟、循序漸進都是關鍵。他曾因時間衝突，在乒乓球與中樂間作出取捨，這讓他更早學會按「最想發展」的原則來規劃優先次序。面對升中呈分試壓力，他的策略是調整節奏，增加溫習比重，但絕不犧牲休息，以保持平穩的應試心態。作為副團長，他不僅要自己「節奏準」，還要協助整個團隊「合拍」。這份經歷讓他深刻體會到，無論是樂團演出還是小組學習，清晰的溝通與互相信任，是達成共同目標的基石。

吳彥俊（圖片來源：《親子王》）

吳彥俊快問快答

親子王：如果學習過程像一首敲擊樂曲，它最像哪類節奏？

彥俊：一首平穩的樂曲。因為面對考試和學習，都需要一個平穩、不急躁的心情。

（圖片來源：《親子王》）

吳彥俊Profile

中樂團副團長及敲擊組首席、鼓樂團成員、香港青年音樂匯演中樂團匯演小學組銀獎2024及2025、 香港活力鼓令24式擂台賽小學組亞軍、2024 IPEA敲擊樂菁英賽（港珠澳區大賽）中國敲擊樂合奏小學組亞軍

馮穎恩 跨界整合的偵探式思維

在演講台陳述觀點，對着樂譜揮動琴弓 —— 對穎恩來說，這些看似不相關的場景，都是依靠她那種像偵探一樣的思考方式。穎恩的成就橫跨STEM、演講、寫作與小提琴，且善於將不同領域的思維方式融會貫通。「寫作訓練條理，演講鍛煉自信，結合起來讓我更能有邏輯地表達。」她特別享受像偵探一樣，從閱讀和實驗中搜集線索，再通過寫作和演講，將複雜的發現清晰地呈現出來，這個過程讓她充滿成就感。對於未來，她已清晰規劃，立志成為用法律幫助人的「民事律師」。如何管理如此多元的興趣？她的秘訣是「主題式整合」，例如將科學實驗的邏輯用於組織演講稿，或從喜歡的偵探小說中獲得寫作靈感，讓不同活動彼此滋養。

馮穎恩（圖片來源：《親子王》）

馮穎恩快問快答

親子王：解決一道難題和偵破一個案件，最大的共通點是？

穎恩：都需要耐心觀察和逐步推理，不能跳步，也不能輕易放棄，這樣才能堅持追尋真相或正確答案。

馮穎恩（圖片來源：《親子王》）

馮穎恩Profile

香港資優教育學苑學員、管弦樂團第一小提琴成員、2025年阮維揚音樂獎學金、第7屆大灣區STEAM卓越獎小學組銀獎、亞洲音樂家大賽8級小提琴銀獎、英國皇家音樂學院小提琴演奏8級證書、2024年港深青少年現代詩文創作二等獎

文：林詩敏

圖：陳仲樑

