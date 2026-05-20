港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮

想快速融入香港有何竅門？有移居香港四年多的「港漂」網民，在小紅書上分享自己總結出的9大「快速融入指北」，教路如何「扮」成一個地道香港人，極富爭議性的內容瞬即成為網絡熱話，當中有幾點卻引發極大爭議。

「指北」即「指南」一詞的網絡用語，在內地社交平台特別是小紅書、知乎等非常流行。

港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完↓↓↓↓

這位網民以「在香港生活了四年多的港漂」身份，在小紅書詳細地列出多個小貼士。

在穿搭方面，他提出三大重點，首先是「染頭髮」，建議「男生不要選太嬌豔的顏色，女生可以嘗試挑染」。其次是「穿素色衣服」，指出「黑白灰藍安全牌」，並幽默地配上多個「禁」圖案以表達「禁大紅大綠禁」。最後是「背素淨的帆布包或雙肩包」，最好還要「掛一個拉布布或迪士尼玩偶」。

除了外在打扮，帖文更深入探討港人的日常社交與行為模式，樓主戲稱，要「自爆喜歡mirror」，特別是姜濤，即使「對mirror認知趨近於0，對姜公的認識僅限於羅湖有震感」。

萬能聊天三件套：「哦～～～」「真系噶？」「哈哈哈」

同時，也要「自爆喜歡去行山以及去日本」，就算自己「從沒去行過山，都是在家玩遊戲睡覺，上一次去日本已是100年前」。

帖文更提到一些港人獨特的聊天及行為習慣。例如要靈活運用「萬能聊天三件套」：「哦～～～」（要拖很長！）、「真系噶？」（疑惑臉）和「哈哈哈」（聽不懂也要一起大笑）。

此外，還有一些更為「地獄」的觀察，如「直勾勾盯著人看」和「用餘光上下打量」，並在心中低聲罵「癲線」。

最引人發笑的是，樓主還羅列了多個「粵語口頭禪」，例如 "nanana"、"diu~~"、"on9" 等，甚至還出現了「whole family orange」這種極具港式風味的「Chinglish」（港式英語），相當啜核。

網民反應兩極：「太形象」VS「嚴重扣分」

這份「指北」一出，在網上引發極大迴響，在多個社交平台瘋傳，引來大量網民留言，不少網民笑言覺得內容過於真實，紛紛表示「笑死了」、「太形象了」、「這就爬起來學」。

有網民更笑言：「感覺腦海裡浮現了n個同事的形象哈哈哈，特別是染髮，真的全員棕色or黃色。」樓主亦親自回覆說：「掉色變挑染了」。

不過，亦有不少網民持相反意見，認為部分建議並不可取，有本港網民直言：「別瞎教人了好不好，無人在意你染不染頭穿啥顏色衣服」，並稱「對於稍微有點知識的群體，喜歡mirror是嚴重扣分項」，有網民更對「自爆喜歡mirror」的建議感到震驚，反問：「即係品味 = 0」。

本港網民指不真實：若照做得罪人而不自知

此外，樓主提到的「口頭禪」包含了一些粗俗用語，以及那句荒謬的港式英語「Whole family orange」，不少網民指出，如果一個外地人為了「扮地道」而亂用這些帶有強烈侮辱性的詞彙，極容易在社交場合引起真實衝突，造成「做咗即刻玩完」的尷尬局面。

另外，帖文提到要「直勾勾盯著人看」，再在心裡罵人「癲線」，多位網民直斥這種行為非常冒犯且不具社會性，絕不似港人，若真的照做，只會被當成怪人或引起挑釁，完全無法達到「融入」香港的目的。

有多名本港網民認為帖文充滿戲謔與誇張，樓主提供的部分建議如果內地網民信以為真並照著做，不但無法變地道，反而會暴露出自己是「刻意偽裝的外行」，甚至得罪人而不自知。

帖文亦引發一些有趣的討論，其中一些具爭議性的粵語粗口，有內地網民好奇「7頭是什麼意思」，樓主則幽默回應「男生的某個器官頭部」。當有內地網民問到「whole family orange是啥意思呀哈哈」，其他網民馬上解釋：「冚家Ｘ啦，就是全家死光啦」，令整個討論區立時充滿歡樂又諷刺的氣氛。

來源：河流WithFlow＠小紅書

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