「大陸農二代」首次遊港列5點分享初體驗！驚見香港也有「農民房」？感嘆：資本主義由高物價開始

五一黃金周假期，政府日前預計約有98萬內地旅客訪港，而在剛過去的3日假期，本地多個景點及街道人潮洶湧。在云云內地旅客當中，遊港玩法及體驗當然各有不同。日前，有一位自稱是「大陸農二代」的網民在小紅書發文，表示趁今年五一黃金周首度來港旅遊，形容對於自己「踏上資本主義的道路」感到激動，同時列出在港旅遊的5點「初體驗」，更笑言原來香港也有「農民房」？詳情即看下文。

「大陸農二代」首次遊香港！列5點分享初體驗 感嘆：資本主義由高物價開始

五一黃金周假期，有一位自稱「大陸農二代」首次來港旅遊，於小紅書發文分享感受，「作為農民的我，從小看香港電影到終於第一次到香港」，坦言「踏上資本主義的道路」，心情還是有點激動。樓主抵達香港後隨即登上前往市區的大巴，路上發現有以鐵皮搭建的房屋，笑言原來香港也有「農民居」，不過他認為香港的「農民居」比「俺村」（註：即山東、河北、河南等地）的「遜多了」，「還看資本主義也不是啥（什麼）地方都是好的」。

抵達市區後，樓主再一次感嘆終於「踏上資本主義的道路」，認為香港街道比內地更加密集，但是很乾淨；路上輕易遇到外國人，同時又可以使用「支付寶」及「微信」等電子支付方式。

樓主又表示，從小看「黑社會電影」認識香港，如今初遊香港，坦言「香港還是很安全的」，不用擔心安全問題。及後，一行幾人光顧餐廳，點了一客牛腩飯索價60港元，認為味道好但是「有點貴」。他又提到，開頭看到份量偏少以為會吃不飽，但後來得知原來可以添飯，表示「香港吃飯的話肯定可以吃飽的」；又對比內地的消費，指在深圳吃牛腩飯只需人民幣20元，讓其感嘆從一頓飯中就能感受「資本主義社會」：「要先從高物價開始」。

中國3大黃金周 2028年再現「超級黃金周」

內地的五一黃金周，為中國現存的3大黃金周之一，其餘為「十一黃金周」（國慶節假期）及「春節黃金周」（春節假期）。五一黃金周是勞動節假期，於每年的5月1日至5月5日，由2025年起，中國政府對內地五一黃金周假期作1微調，通過連休原有的雙休日加上調休一天形成5天假期，比2020年起「上調休兩天」少一天。

除中國3大「黃金周」外，亦有「超級黃金周」，意指因國慶節和中秋節重疊，因而出現的連續8日長假期，最近一次的「超級黃金周」出現於2025年，而2028年則會迎來新一次的「超級黃金周」。

文：TF

資料及圖片來源：小紅書、星島圖片庫