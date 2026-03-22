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洩露年齡秘密系列？ 網民盤點幾代香港人熱門名字 爆笑推測：鄧梓峰係00後｜Juicy叮

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更新時間：16:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-22 HKT

名字，有時是洩露年齡秘密系列之一。有網民盤點幾代香港人的熱門名字，從70年代或以前的「家國情懷」，到近年的「豪宅名」，側面揭示香港社會面貌與命名哲學的變遷，若繼續闡釋，大可寫成一篇論文。另有網民根據分類，爆笑地把鄧梓峰歸類為00後。詳情見下圖及下文：

洩露年齡秘密系列？ 網民盤點幾代香港人熱門名字 爆笑推測：鄧梓峰係00後逐張睇↓↓↓↓

70年代及之前有家國情懷

樓主昨天（21日）在社交平台Threads以「香港每個年代最受歡迎嘅男仔女仔名選舉」為題發帖，留言指「其實香港人個名，幾易洩露年齡」。

帖文按不同年代盤點，將香港常見名字按3個主要年代劃分，當中「70年代及之前」的熱門名字是「男：家、國、志、強、輝、德、華、龍；女：蓮、娟、儀、芬、淑、麗、嫻、鳳」。

樓主認為「呢代個名好有家國情懷。因為上一代好多都經歷過戰爭、動盪、走難，男仔改名自然會重視國、家呢類字。女仔名就偏向傳統女性矜持角色，一睇就知係嗰個年代」。

80-90年代抄明星名

到「80-90年代」熱門名字分別為「男：俊、浩、賢、文、傑、嘉、成、偉、樂；女：嘉、欣、麗、詠、穎、琪、詩、敏、婷」。

樓主解畫，「到咗80、90年代，香港影視娛樂業黃金時期，改名開始照住明星、藝員、歌手名嚟抄。亦都係「嘉欣」全盛期👸 （而且真係多數都靚女），嘉欣、穎詩、俊傑、浩賢呢類名撞到飛起」。

00後BB名一齊升呢

至於「00後」的熱門名字則有「男：梓、軒、熙、鋒、熹、朗、宇
女：梓、芷、希、彤、晴、凱、曉」。樓主提到「去到00後，香港樓市興旺，樓盤名都愈改愈深、而且鍾意用冷僻字，結果連BB名都一齊升呢，特別係同音嘅「梓、䇛、子」最hit（熱門），加埋個軒字，十足豪宅名🏦」。
 
最後樓主作出呼籲，指「暫時淨係諗到咁多，當然只係個大概。大家有冇補充啊？」。

網民有共鳴指常撞名

由於樓主的年代分類只到00後，於是有網民查問「10後呢？」，獲樓主回應，坦言「識唔到咁細個，我估都係同00後差唔多？定係返璞歸真用返啲簡單啲嘅字？」。

回應的網民響應樓主呼籲作出補充，並深有共鳴指提到「撞名」一事，有人指「我中學最撞都到應係同一級兩個男仔都係叫俊皓，仲要同一個寫法」、「中兩個文俊😂🤣」、「我諗起中學時⋯班入面總有幾個『嘉豪』同『浩然』😂」。

網民：所以鄧梓峰係00後

有幽默的網民綜合樓主的數據後，指「梓」和「峰」都符合00後名字的特徵，因而推斷「所以鄧梓峰係00後」。不過資料顯示，與卡通人物巴斯光年撞樣，綽號「十郎」的藝人鄧梓峰，出生年份為1960，實際並非00後。

資料來源：leonardto＠Threads

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