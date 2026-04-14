港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人

不少人認為香港生活成本高企，但近日有港漂分享不同看法，認為「香港有豐儉由人的自由」，並在社交平台公開在港生活一年的開支，其中房租、交通費及生活費等，每月開支維持四位數，飲食費每日更是僅花港幣30至50元左右，即看下文了解詳情。

港漂公開「低成本」香港生活！每月開支四位數涵蓋房租+交通+生活費

近日，有港漂在小紅書以「我在HK的生活成本真的很低」為題發文，公開在香港生活的各項支出：

1. 房租

樓主表示，以往在港就讀碩士期間，在小紅書上尋找房源，房租每月約$4500，「租的房子步行可到學校，主要吃食堂，周末經常回深圳，所以香港這邊幾乎沒額外消費。」現時於香港就業，與三個人合租一個單位，每個月租金約$4000左右。

2. 伙食費

樓主建議，住宿地點最好位於住宅區，「我住的這一片，樓下就是超市和性價比餐廳若干。」且認為香港在外面吃飯性價比偏低，因此一般自己做飯，並刻意吃得少，按照減肥節食的標準來生活，「如果會做飯的話自己做飯最划算，不會做的話就隨便煮煮吧，減肥省錢都兼顧了。」

他又稱一般會在平價超市或街市購買蔬菜，「快收檔還會打折，一餐在$5左右」；肉類則會在深圳或超市熟食區購買，「總之真的很討厭處理生肉，一餐$10至$15能搞定」。如果偶爾想外食則會去旺角、黃埔、荃灣等，「有好吃的性價比又很高的地方」，在加上固定支出的乳製品，每個月的飲食開支可以控制$30至$50之間。

3. 娛樂費用

樓主表示，每個月的娛樂消閒活動大概花費$100至$200。他分享，香港有很多免費或低收費的娛樂活動，特別是康文署的運動班，「目前體驗過surfing/攀巖/壁球/健身/氣手槍/壁球/健身，可以在家附近體育館約。」又指拳擊總會的舉辦的拳擊課也很划算。

除此之外，日常也可以到海濱步道運動，或是行山遠足，「住在海邊的話可以在海濱步道跑步，周末可以去海邊山上徒步。」他特別提到，有興趣也可留意一些活動或博物館展覽的開放日及講座，「還喜歡去博物館展覽館，也會關注小紅書的一些開放日展覽講座等活動。」

4. 交通費

樓主稱，每逢周末都會回深圳，建議乘坐東鐵綫到上水，再換乘到文錦渡或蓮塘口岸，「比羅湖便宜很多。」加上每個月的通勤費用，「通勤則每天13港元左右。」一個月的交通開支為$500，「每周回去來回$50，一個月$200+工作通勤$300左右。」

按照上述的生活成本，樓主每月的必要開支為$6000至$7000左右。樓主最後重申，帖文不代表所有港漂的生活水平，也沒有建議大家都要按照這個標準生活，形容「香港有豐儉由人的自由」，又直言「畢竟它能給我的東西已經非常豐富了。」

網民同感：如果想的話其實都很便宜

帖文引起不少港漂及內地網民討論，不少網民認同樓主所言，「不知道咋說，我港碩期間一個月生活費幾十，這兩次周末不管是去深圳買蔬菜還是在香港買都很便宜」、「看人，我月薪45K，一個月也就花11K左右。有些人就算沒有工作一個月也得花個15-20K。豐儉由人」、「是很低來著，自己做飯，兩三天吃一次壽司郎，一個月水電煤氣網費$500，一共$2400過得有滋有味」、「只要欲望夠低，精打細算，在哪裏都能省下錢」、「除了房租和交通，其他在香港如果想的話其實都很便宜。」

圖片及資料來源：小紅書

文：Y