移英女求職半年無果 遭業主驅趕陷困境：普通女仔唔適合喺倫敦生存 一原因堅持不回家...

對於許多嚮往海外生活的年輕人而言，倫敦無疑是充滿機遇與幻想的城市。然而，近日一名來自澳門、在英國生活四年的年輕自由身模特兒Veron，透過Instagram揭示這座城市光鮮亮麗下的殘酷一面。她分享自己長達大半年求職無果，甚至突遭業主驅趕的雙重困境，一句「普通女仔唔適合喺倫敦生存」引發網民熱烈討論。

澳門網美移英 倫敦求職處處碰壁：普通的努力可以直接gg

對於許多嚮往海外生活的年輕人，倫敦無疑是充滿機遇的城市。然而，近日一名來自澳門的年輕女生Veron透過Instagram分享自己長達大半年求職無果，甚至突遭業主驅趕的雙重困境。

Veron(veronbobby@Instagram)日前在社交平台上發布的一段自白影片。畫面中的她，以平靜的語氣，道出了在倫敦生存的巨大壓力。她直言：「我在英國四年的Experience，告訴你，好像我這麼普通的女生，在London真的生存不了。」

Veron詳細描述了她長達大半年的求職血淚史。起初，她滿懷希望，申請與自己修讀學科相關的工作，但隨著時間流逝，卻毫無回音，求職範圍不斷擴大「侍應生、Retail（零售），你想到的我全都Apply過」。然而，結果卻是石沉大海的電郵，以及「試工完就說你不適合」的無情拒絕。持續的挫敗感讓她陷入了嚴重的自我懷疑：「說真的，很焦慮，究竟是不是我的問題？」

在影片中，她坦承面對即將到期的房租，現實已不容她過多思考，但過去深信的「努力就可以」的信念，在倫敦卻顯得不堪一擊。她以近乎殘酷的結論總結道：「來到London才發現，普通的努力，在這裡可以直接gg（完蛋）。」她更直言在倫敦活得最糟糕的人就是那些毫無特長的普通人。除了求職的絕望，她更在片尾拋出一個震撼彈，預告將因為業主打算賣屋，即將被「被英國Landlord趕走」，還要帶著一隻小狗流離失所。

同情與質疑！網民反應兩極化

亦有人主動提供工作機會

許多人感同身受，紛紛留言打氣。

然而，部分網民從Veron影片的細節中，提出了尖銳質疑。

Veron的影片迅速觸動了大量有相似經歷的移英一族的神經。許多人感同身受，紛紛留言打氣：「明白，的確好難架～ 我喺Birmingham住咗三年，生活唔容易！」、「加油啊！我嚟到英國讀完專科…畢咗業之後搵咗大半年先搵翻本行…歧視肯定有架啦」。亦有過來人提供實際建議：「可以試吓搵啲Agency（求職仲介）幫手，做住temp（臨時工)先，我都係咁，做吓就轉左做permanent （長工）!」

然而，部分網民從Veron影片的細節中，提出了尖銳質疑。有人指出，她居住的地區「房租都唔平」，還養著毛孩，且平日配戴的耳機也是不便宜的名牌。這些觀察引導出一個核心批評：「其實係你生活質素跟收入不相稱而已。」更以一句「你的馬未死，你唔願意落地行啫」，暗諷她不願放下身段，從事更基層的工作。

面對「鬥慘」的指控，Veron親自回應，澄清自己「冇想鬥慘」，只是想分享「搵唔到工 同埋突然俾人趕走（landlord賣屋）」的真實遭遇，並反問：「慘都要鬥？ 我真係唔想慘你贏啦好冇」。



堅持留在倫敦想闖一闖「我不甘心！」

在一片爭議聲中，Veron發布了後續影片，正面回應了「為什麼要揀留在London？」這個核心問題。她承認，如果選擇「回家，其實真的容易很多」，但她內心深處卻有一股強烈的不甘。她說：「但我還沒完全看清，倫敦究竟是一個怎樣的城市，我不甘心。我想趁自己還後生，有機會再去闖一闖。」

這段經歷，對她而言，不僅是一場生存挑戰，更是一次自我價值的試煉：「同時我也在試自己有沒有能力，值不值得這樣做。」她將視野拉闊到自己的人生探索，表示從小到大一直在不同地方生活，尋找一個能讓自己「更加有自信，能夠更加可以自由自在地生活下去」的地方。

最終，她得出了一個深刻的體悟：「但我最後發現，沒有一個地方是完美的，是看你願不願意為了這個地方去付出、去調整、去迎合、變成一個適合自己生活的地方。」同時，她亦感謝在艱難時刻，倫敦讓她「真正認識到美的多樣性」，這份精神上的收穫，似乎成為了支撐她在物質困境中繼續前行的重要力量。

資料來源：BNO移英潮 港人成英國最大海外業主 持貨總值逾千億