BNO移英潮 港人成英國最大海外業主 持貨總值逾千億

自2020年掀起BNO港人移民英國的熱潮，這股龐大的移民購買力不但改變了英國房地產的生態，更令香港人連續多年稱霸英國物業市場。根據英國物業代理Benham and Reeves的研究報告顯示，香港人穩佔英格蘭及威爾斯地區最大海外業主榜首，佔整體海外買家市場的13.7%。

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港人持近2.6萬伙物業 佔海外買家七分之一

報告指出，2024年外國買家在英格蘭和威爾斯持有的物業總數達189,793伙，按年增加2.6%。當中，香港買家的表現最為一枝獨秀。數據顯示，港人共持有25,972伙物業，佔整體海外買家市場的13.7%，數量按年上升5.7%，無論在持有量及增長速度上均處於領先地位。

緊隨其後的是新加坡，共持有15,635伙物業，佔整體的8.2%；美國以12,405伙佔整體的6.5%排第三。第四及第五位分別是阿聯酋的5.8%及中國內地的5.2%。

取代俄羅斯及中東富豪 港人成絕對主流

在BNO簽證政策出台前，英國物業的海外大買家主要為阿聯酋、中東及俄羅斯富豪。然而，港人現已成為絕對的主流。該行在在2020年1月至2021年8月期間首次統計指，海外人士持有英格蘭和威爾斯房屋價值高達788億英鎊，單是香港業主就佔了約108億英鎊，佔整體海外物業投資者總額七分之一。

隨著龐大的港人住屋需求湧入，英國多個熱門移英城市近年湧現大量新盤不少更是針對港人鍾情「屋苑式管理」及「完善配套」的喜好而建。例如位於西北倫敦的 Colindale（科林代爾） 湧現大量大型屋苑式新盤。另一港人移民熱點曼城樓價較倫敦親民，目前北部正展開歐洲最大型的市區重建項目之一維多利亞北（ Victoria North）亦推出多個新盤。英國第二大城市伯明翰，受惠於市中心大型復興計劃（Big City Plan）。位於市中心商業區的 Snow Hill Wharf 或南部華人區附近的Southside重建區推出多個新盤。

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