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港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？

生活百科
更新時間：16:15 2026-05-05 HKT
發佈時間：16:15 2026-05-05 HKT

近年不少內地人選擇來港升學、就業甚至定居，不過到新環境生活總需要時間適應。最近，在港生活6年的港漂在小紅書上發佈影片，分析「老港人」與「新港人」的5大差異，表示透過觀察穿搭、生活習慣及社交禮儀，基本上能「一眼看出分別！」即看下文了解詳情。

港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」

近日，一名在港讀書及工作6年的港漂在小紅書上以「5大特徵一眼分清！香港街頭老港人vs新港人」為題發佈影片，分析「老港人」與「新港人」的5大差異，更直言「基本上能夠一眼看出誰是新港人，誰是老港人，準到離譜。」其中「老港人」泛指在香港生活已久、已融入本地節奏的居民，而「新港人」則是來港生活不久、仍在適應階段的人。

1. 穿搭風格和體態

樓主表示，「老港人」的審美非常統一，不執著於白和瘦，更看重精氣神。男生普遍是健康膚色，身材結實有線條感；女生偏愛小麥肌，妝容比較乾淨，偏裸色。衣服顔色基本上都是黑白灰和棕色系，整體給人的感覺就是耐看、有能量感。相反，「新港人」穿搭會比較精緻多變，且男女都敢穿「多巴胺」配色。男生更加會追求潮流感，女生在搭配上花的心思也會更加細緻。在妝容上，女生會追求白皮膚，還有紅唇。

2. 消費習慣

樓主表示，「老港人」無論是買東西還是出行，都更習慣使用現金、八達通或信用卡，「付款的時候隨時就能掏出八達通，動作非常熟練。」相反，「新港人」則更加依賴手機支付，不管是Apple Pay還是其他移動支付，付款時都是拿出手機掃碼，和內地的消費習慣更加貼近。

3. 走路的節奏

樓主指出，「老港人」的整體節奏更快，目標感很強。不管是走在街上、坐電梯，都會習慣性地靠右，過馬路也不會停頓，「一舉一動都透露著熟路的速度感。」而「新港人」剛來香港的時候，節奏會更加鬆弛一點，邊走邊看地圖導航是常態。坐電梯、過馬路時也會偶爾停頓，「能明顯感覺到還是在適應這裡的節奏。」

4. 隨身物品的細節

樓主表示，「老港人」的包上通常會掛一小瓶消毒液，隨手可用，習慣非常自然。她認為這和2003年沙士疫情後形成的習慣有關，「他們（老港人）對於公共衛生和日常的防護，會有一種長期形成的敏感度。」

5. 社交的稱呼習慣

樓主指出，「老港人」的職場和日常社交裏，會直接稱呼同事及朋友的英文名字，如「Mary」、「Terence」等。相反內地及「新港人」會更習慣說「XX 老師」或者「親愛的」、「寶」，如「王老師」、「李總」等名稱。

樓主最後總結，「老港人」與「新港人」真正的差別，並非是誰更高級，而是誰跟這座城市磨合得更久，「你會慢慢發現，很多看起來很小的習慣，背後其實是一個城市的歷史、節奏還有價值觀。」

1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？

影片引起兩地網民熱議，有網民提出其他生活細節分別「老港人」與「新港人」，「新香港人都是大聲說話，行行下停係（喺）到，女的很厚粉底，和頸2種色」、「精神氣不一樣」、「『嘖』標準嘅local一定會有嘅動作， 心諗唔好阻住條路啦」、「開聲就知啦。」

其中1點引起網民共鳴，事緣有網民留言「如果很喜歡擋道的，一定是新港人。MTR閘門是一個檢測器。」對此有網民認同表示，「內地確實有部分人喜歡站人行道中間說話聊天，把車子停在路口，其他人無法通行，只想自己方便，沒有考慮到其他人」、「 主要是他們好像突然當機一樣停在原地，通常香港本地人會不好意思，然後站在一旁，先讓給別人。」

圖片及資料來源：小紅書

文：Y

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