2.28億六合彩中獎號碼離奇脗合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮

人氣男團MIRROR成員姜濤4月30日生日，除了令銅鑼灣變「姜濤灣」外，竟然被網民發現，與兩日後（5月2日）攪珠的2.28億元金多寶中獎號碼離奇「脗合」。有身為「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）的港妻靠一組與姜濤生日有關的「CODE」，成功買中了5個號碼，獲六合彩三獎。

更神奇的是唯一沒買中的攪出號碼「3」號，竟與她投注的「4」號，僅相差「1」的咫尺之微，中頭獎近在眉睫，令她不禁高呼：「大癲呀！大癲呀！」

2.28億六合彩中獎號碼離奇脗合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟↓↓↓↓

上周六（5月2日）攪珠的六合彩50周年金多寶，頭獎獎金為史上最高，達2.28億元，攪出號碼為 2、3、8、28、30、48，特別號碼為9，最終頭獎有4注中。

有作為「姜糖」的港妻在社交平台分享了丈夫的投注「心法」，原來樓主老公並非隨機選號，而是用了一個獨特的「姜濤生日Code」。

只欠1字中頭獎 買「4」離奇攪出相鄰「3」

她解釋道，丈夫將姜濤的生日「430」和老婆的生日「228」拆解成號碼，再將兩人（姜濤和老婆）的生日月份相乘（4月x2月=8），最後更將兩個生日日期的頭尾數字組合成「48」。

就這樣，利用愛妻偶像「生日Code」組合出一組獨一無二的投注號碼：2、4、8、28、30、48。

「30」、「4」：直接取自姜濤的生日「430」。

「2」、「28」：直接來自老婆的生日「228」。

「8」：將兩人的生日月份（姜濤4月、老婆2月）相乘：4 x 2 = 8。

「48」：取兩個生日日期的頭尾數字（「4」30 & 22「8」）組合而成。

這組充滿巧思的「生日CODE」與當晚的攪出號碼（2、3、8、28、30、48）對比，竟然中了5個數字，成功贏得三獎，樓主大呼：「大癲呀！大癲呀！我老公中咗六合彩三獎呀。」三獎派彩$29,280。

而這份幸運中最離奇的細節是，她與頭獎僅一線之隔。她買的號碼是「4」，而沒買中的關鍵頭獎號碼，恰恰就是與4相鄰的「3」，與2.28億元頭獎名符其實僅「１」字之差。

樓主深信姜姜帶來好運

從港妻上載的投注及派彩記錄截圖可見，其丈夫在5月1日以10元一注購買了一組號碼，分別為「2、4、8、28、30、48」，與攪珠結果「2、3、8、28、30、48」核對後，中了5個號碼，即三獎。根據馬會資料，該期三獎派彩為$29,280，與樓主截圖中顯示的派彩金額完全脗合。

這位人妻深信，這次中獎全靠偶像帶來好運，更甜蜜地表示，丈夫認為是「姜姜帶給他好運的」。

中獎前兩日接獲「姜姜親簽壽桃」

更神奇的是，這份幸運似乎早有預兆。翻查樓主舊帖文，她兩日前才發文，指老公在活動中成功接到姜濤拋下的「姜姜親簽壽桃」，讓她開心得「抱住姜姜桃桃甜睡了三個晚上」。

從她上載的影片可見，當時場面熱鬧，姜濤拋下一個粉紅色的簽名壽桃，樓主最後展示這份意義非凡的禮物，暗示樓主的丈夫在人群中精準地將其接住，並迎回家中。

樓主將今次中六合彩歸功於當時偶像的祝福：「多謝姜濤拋下『姜姜親簽壽桃』給他才有這樣的幸運」。

網民爆笑看出重點：「愛老婆同愛老婆偶像」有運行

帖文引來大批網民恭賀：「太有運」、「你太旺了」，有網民更誇張地形容「係神蹟，係姜濤神顯靈」、「魔法姜姜」。不少網民對樓主丈夫的「愛妻號碼」更表示讚嘆，有網民突破盲點，笑言：「恭喜，你老公竟然用姜同你生日買，但唔用你同佢嘅生日買」，樓主對此也幽默回應：「你看出重點來」。

帖文留言區充滿正能量，不少網民都分享了自己因姜濤而獲得的小幸運，有網民表示：「證明『愛老婆同愛老婆偶像』有運行」，樓主亦開心回覆：「係呀！愛姜姜就有好運行，我哋一齊行姜運呀」。

另一位同樣是姜糖的網民更上載了自己的投注記錄，表示自己去年也因為用了「430」這組「姜濤生日Code」號碼而中過六合彩千多元，似乎印證「姜運」可能存在。

有網民更開玩笑說，獎金可以用來「買好多1.0啦」（姜濤個人品牌產品），樓主也雀躍地回應：「係呀係呀！好提議」，她更表示「我都想同姜姜一齊分享」。

來源：sanita.chan＠Threads

相關熱話：

六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續

服役16年 六合彩換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相

六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金

六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好

六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合

六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸

六合彩2.28億金多寶｜網民出發達奇招 邀陌生人夾錢豪買15個字半注

六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？

