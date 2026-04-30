六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮

六合彩破紀錄2.28億元金多寶本周六（5月2日）攪珠，全城掀起發達夢之際，有網民發帖，聲稱發現六合彩存在「必勝bug」，豪言「一注中就可以穩賺0.6億free money」，旋即引爆網上熱烈討論。

同時，網上亦湧現不少「必勝策略」的討論，其中一套獨特的「期望值必勝法」，被指為「唯一有效策略」，更被數據派高手即場驗證，亦引起網民關注熱議。

六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸

有網民在連登討論區以「買六合彩有bug」發帖，提出一個簡單的數學問題：根據計算，六合彩49個號碼的全餐組合約為1,398萬個，若以每注10元計算，總投注額約為1.39億港元。

1.39億買全餐 穩賺6千萬？

他指，相比之下，今期頭獎高達2.28億，「即係一注中就可以穩賺0.6億free money」，這番「必勝Bug」的說法看似無懈可擊，吸引大量網民圍觀。

不少網民見狀，紛紛留言「讚嘆」樓主的商業頭腦：「咁你都發現到，注定你要發達」。大批網民迅加入討論，並以開玩笑的口吻聲稱自己早已「All In」，完美演繹了「三個和尚沒水喝」的困局。

「All In黨」湧現 網民：「攬炒」了

有網民表示：「我已經all in咗，你再all in就穩蝕，你自己諗」，隨後，「苦主」陸續出現，形成「All In攬炒」的有趣局面：

「all in唔早講，我都一早all in咗，依家我哋2個已經穩蝕」、「.....你又唔早講, 我又 all in咗, 依家已經 4, 5 個人 all in 左啦.....」。一時間，帖文內充滿了「愈多人入場就蝕到入肉」的歡樂氣氛。

高人踢爆盲點：「多過一注中，點搞？」

當然，有不少網民直接點出樓主所謂「必勝Bug」的最大盲點，即「獨中」的可能性。有網民直接問：「多過一注中，點搞？」，有網民引用歷史數據直接潑冷水：「六合彩歷史上最多人中頭獎的紀錄是1997年7月5日的回歸金多寶，當時共有39注中頭獎」。

網民們的結論很簡單：「只要有2個人有呢個諗法，你嘅計劃就唔成立」、「多一注中你都含得Ｘ」，有網民更嘲諷樓主「做咗幾耐人？啱啱上中學？」、「係你個腦有bug」。

雖然「必勝Bug」策略，最終在網民的集體智慧和幽默中，演變成一場網絡狂歡，但另有連登網民從統計學角度分析的「期望值必勝法」，卻掀起高度關注，甚至有數據派高手即場驗證，討論極為熱烈。

六合彩「期望值」投注策略掀關注 數據驗證「41」最值博彩

這位連登網民發帖，主題為「買六合彩嘅唯一有效策略係唔係揀一組理論上最少人買嘅組合？」。他認為，既然所有號碼組合的中獎機率都完全一樣，那麼唯一能增加「期望值」的方法，就是「盡量減低真係中獎時同人撞嘅可能性」，目標是獨得彩池。

目標獨贏 專攻「4尾」

樓主分析，大眾普遍傾向購買某些特定號碼與規律，例如：

8字尾的吉利號碼

10的倍數

1至31號（生日日期）

上一期開出的號碼

歷史上最熱或最冷的號碼

他認為，只要避開這些「多人買」的號碼，例如專攻「4尾」等被視為不吉利的號碼，就能篩選出一批「理論上少人買」的號碼，包括4, 14, 24, 34, 44, 49等。

樓主更附上一張相片，顯示他已透過此方法，從49個號碼中篩選出心儀的18個「精選號碼」，並揚言：「理論上喺呢18個number度求其揀6個，個期望值已經高過平時隨機或者精挑細選揀嘅組合」。

樓主篩選出的18個「冷門」號碼分別為：4、14、24、32、33、34、35、36、37、39、41、42、43、44、45、46、47、49

為了驗證理論，他更計劃在攪珠當日進行直播，按觀眾人數加碼買複式，上限一萬港元，並承諾「中咗就幾多都捐兩成」。

網民反應兩極：諗咁多都唔會中

對於此「期望值」策略，不少網民讚同樓主的思路，直言「講得非常好，我都係咁買」，認為這是真正懂得計算期望值的做法，更有網民感嘆：「呢套策略唔係增加中獎機率，而係增加期望值，即係中獎時可以分多d，咁樣買個心都覺得冇咁蝕」。

有「高手」級網民受啟發，即場進行數據分析。有網民利用迴歸分析（Regression Analysis）驗證過去的攪珠結果，得出結論：「結果都係好搞笑，數字愈細愈多人買」，並指出「41係毫無爭議地最少人買既號碼」，從數據上印證了樓主的「生日效應」理論。

不過，多數網民對此嗤之以鼻，認為「最有效既策略係買中果條飛」。他們嘲諷樓主「比你中到頭獎都燒香還神啦，仲係度諗避開同人分」。

有網民直指：「你而家諗又要中，又要唔洗同人分，姐係過緊兩關，你做到第一關果樣嘢先再講啦」，有網民擔心，樓主公開策略後，會導致「原本無乜人買的都變成多左人買」，最終「你自己攻破自己」。

來源：連登討論區