六合彩2.28億金多寶｜網民出發達奇招 邀陌生人夾錢豪買15個字半注｜Juicy叮

為慶祝六合彩推出50周年，香港賽馬會重磅推出兩期金多寶。首期金多寶彩票現已開售，並將於5月2日攪珠，頭獎高達2.28億元。破紀錄的巨額獎金引起全城關注，有網民想出發達奇招，邀請陌生人一起夾錢刀仔鋸大樹，豪買15個字半注，注碼高達2.5萬元。詳情見下圖及下文：

六合彩50周年金多寶｜頭獎$2.28億5.2攪珠 網民出發達奇招 邀陌生人夾錢豪買15個字半注逐張睇↓↓↓↓

樓主：暫有8人夾錢

樓主昨天（26日）在社交平台Threads以「六合彩」為題上載相片發帖，留言指「228,000,000 頭獎獎金15個字半注，暫時有8個人夾，歡迎join（加入） 🔥」。

首期50周年金多寶（26/046）的截止售票時間為攪珠日5月2日晚上9時15分。根據樓主投注APP的資料，15個字半注的下注金額為25025元。

網民心郁郁：夾幾錢

有回應的網民心郁郁問細節，留言查問「夾幾錢」、「我又夾」，樓主認真回應「加你入WhatsApp group（群組），最尾夾到幾多人就除返開」、「Depends on（取決於）最後有幾人夾」。

有未雨綢繆的網民則反問「點確保中咗你會分？🤣」；另有人創意爆棚地笑言「中咗係咪一齊開個party room（派對房）玩最後生還者先？」。還有人認真地建議「不如買1-15博開6個數字都係小數」。

網民潑冷水：10蚊電腦飛殺晒你

雖然有網民躍躍欲試，但有人卻大潑冷水，指「等睇10蚊電腦飛殺晒你哋啲飛~」、「通常中親都係電腦飛🤣」。不過，樓主也不執輸地留言解釋落注方法——「夾好晒人係出電腦飛」。

1976年推出 六合彩慶金禧

六合彩於1976年推出。為慶祝六合彩踏入金禧年，馬會舉辦連串活動。馬會首先於5月1日至5月10日期間，每日早上11時至晚上7時，在中環大館的「複式展室」舉辦「六合彩50周年展覽」。展覽以「載夢‧積善」爲主題，展出六合彩文物，包括最早期的彩票等。同場設模擬攪珠室，供參觀者與退役攪珠機拍攝即影即有照片。

另一重頭戲是舉行兩期50周年金多寶。首期金多寶於5月2日舉行，估計頭獎基金為2.28億元，是歷來最高的頭獎彩金。第二期金多寶資料將於稍後公布。

馬會六合彩50周年金多寶資訊：六合彩同行半世紀 50周年展覽迎金禧 破紀錄2.28億港元周年金多寶開售

資料來源：jacky__wong＠Threads

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