六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮

慶祝六合彩推出50周年的2.28億金多寶於5月2日（周六）攪珠，歷來最高的頭獎彩金勢掀起全城六合彩熱。巨獎開彩前夕，重溫一注去年的奇葩開獎結果，有「數學家」看出這期的攪珠規律，網民也對這種巧合大感驚訝。詳情見下圖及下文：

六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合逐張睇↓↓↓↓

樓主：開出號數幾有趣

有數學家心思的樓主之前在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「今期（25/002）六合彩開出號數幾有趣。（8+5=13、13+5=18、18+5=23、23+8=31、31+16=47） 睇到啲咩🤫🤫🤫#六合彩」。

樓主所指的六合彩，是去年1月7日攪珠的第25/002這期，結果為8、13、18、23、31、47，特別號碼16。

網民進一步解釋：重點係5同8

有回應的網民稱讚樓主「犀利咁都被你搵到規律」、「凡事俾你看透」、「嘩你好叻呀」；有和應的網民指，「我仔一睇到都係咁講，話有趣」，另有人進一步解釋——

•8、8+5=13、13+5=18、18+5=23、23+8=31、31+8+8=47，特別號碼8+8=16，即係重點係5同8；

•我都發現這個。這次的六合彩都幾特別，真的有人Win（中獎）？8+5=13+5=18+5=23+8=31+16=47，🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

咁嘅巧合?!?!；

•即係話8,13,18係一個arithmetic sequence（等差數列），而佢哋之間嘅common difference（公差）係5。

翻查馬會資料，這期六合彩頭獎有兩注中，每注派彩69,234,020元。有網民笑指「嗰兩注頭獎應結婚了」。

六合彩1976年推出 今年慶金禧

六合彩於1976年推出。為慶祝六合彩踏入金禧年，馬會舉辦連串活動，首先於5月1日至5月10日期間，每日早上11時至晚上7時，在中環大館的「複式展室」舉辦「六合彩50周年展覽」。

展覽以「載夢‧積善」爲主題，展出六合彩文物，包括最早期的彩票等。同場設模擬攪珠室，供參觀者與退役攪珠機拍攝即影即有照片。

另一重頭戲是舉行兩期50周年金多寶。首期金多寶於5月2日舉行，估計頭獎基金為2.28億元，是歷來最高的頭獎彩金。第二期金多寶資料將於稍後公布。

馬會六合彩50周年金多寶資訊：六合彩同行半世紀 50周年展覽迎金禧 破紀錄2.28億港元周年金多寶開售

資料來源：hasancooking＠Threads

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