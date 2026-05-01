Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:30 2026-05-01 HKT
發佈時間：13:30 2026-05-01 HKT

慶祝六合彩推出50周年的2.28億金多寶於5月2日（周六）攪珠，歷來最高的頭獎彩金勢掀起全城六合彩熱。巨獎開彩前夕，重溫一注去年的奇葩開獎結果，有「數學家」看出這期的攪珠規律，網民也對這種巧合大感驚訝。詳情見下圖及下文：

六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合逐張睇↓↓↓↓

樓主：開出號數幾有趣

有數學家心思的樓主之前在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「今期（25/002）六合彩開出號數幾有趣。（8+5=13、13+5=18、18+5=23、23+8=31、31+16=47） 睇到啲咩🤫🤫🤫#六合彩」。

樓主所指的六合彩，是去年1月7日攪珠的第25/002這期，結果為8、13、18、23、31、47，特別號碼16。

網民進一步解釋：重點係5同8

有回應的網民稱讚樓主「犀利咁都被你搵到規律」、「凡事俾你看透」、「嘩你好叻呀」；有和應的網民指，「我仔一睇到都係咁講，話有趣」，另有人進一步解釋——

•8、8+5=13、13+5=18、18+5=23、23+8=31、31+8+8=47，特別號碼8+8=16，即係重點係5同8；

•我都發現這個。這次的六合彩都幾特別，真的有人Win（中獎）？8+5=13+5=18+5=23+8=31+16=47，🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
咁嘅巧合?!?!；

•即係話8,13,18係一個arithmetic sequence（等差數列），而佢哋之間嘅common difference（公差）係5。

翻查馬會資料，這期六合彩頭獎有兩注中，每注派彩69,234,020元。有網民笑指「嗰兩注頭獎應結婚了」。

六合彩1976年推出 今年慶金禧

六合彩於1976年推出。為慶祝六合彩踏入金禧年，馬會舉辦連串活動，首先於5月1日至5月10日期間，每日早上11時至晚上7時，在中環大館的「複式展室」舉辦「六合彩50周年展覽」。

展覽以「載夢‧積善」爲主題，展出六合彩文物，包括最早期的彩票等。同場設模擬攪珠室，供參觀者與退役攪珠機拍攝即影即有照片。

另一重頭戲是舉行兩期50周年金多寶。首期金多寶於5月2日舉行，估計頭獎基金為2.28億元，是歷來最高的頭獎彩金。第二期金多寶資料將於稍後公布。

馬會六合彩50周年金多寶資訊：六合彩同行半世紀 50周年展覽迎金禧　破紀錄2.28億港元周年金多寶開售

資料來源：hasancooking＠Threads

相關閱讀：

六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸

六合彩2.28億金多寶｜網民出發達奇招 邀陌生人夾錢豪買15個字半注

六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
即時國際
5小時前
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
影視圈
18小時前
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
即時中國
2小時前
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法 「距離深圳越遠 抗跌力越高」
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法「距離深圳越遠 抗跌力越高」
樓市動向
8小時前
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
申訴熱話
6小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
2026-04-30 11:00 HKT
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
影視圈
5小時前
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-30 13:33 HKT
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
旅遊
5小時前