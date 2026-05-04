六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮

有打工仔花10元買六合彩電腦飛，刀仔鋸50周年2.28億元金多寶大樹，幸運中三獎後慷慨請同事飲茶，成枱點心大家高興。有網民因而憶起舊事，指之前有同事中200萬元後立即辭職，不但茶都無杯請，且有驚人後續。詳情見下圖及下文：

六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續逐張睇↓↓↓↓

中三獎捧$29280獎金

2.28億元金多寶攪珠後，不少幸運兒浦頭分享中獎喜悅。有打工仔花10元經手機app買電腦飛，幸運中5個字（中三獎）捧走29280元獎金，請同事飲茶慶祝，6人一圍開開心心成枱點心。

中5個字得三獎，卻差一個字與頭獎巨額彩金失諸交臂，難免讓人意難平。上載相片的樓主也感不值地稱「有同事中咗三獎請飲茶…差一個字就冇咗幾千萬」（編按：頭獎4注中，每注派約5575萬元）。

網民：差一個字並非差少少

有數口精的網民從數學角度分析，指中三獎「差少少、射龍門柱只係錯覺」，強調頭獎的中獎機率極低，故「差一個字」並非「差少少」，而是機率上仍然是巨大的鴻溝。

有人附和稱「你覺得爭少少，其實個機會率係爭好遠的，所以唔好諗咁多了😂」、「差一個字，機率差好遠，冇咩可惜，中到3獎都好犀利」。

網民憶舊事：同事中$200幾萬即辭職

有網民則順道自爆同事的贏錢故事，有人稱「我同事贏16萬，都有請大家食嘢～✌🏽」；有人卻想起舊事，稱「我同事中咗$200幾萬即辭職，等收皮嗰個月又中幾皮嘢三獎，仲好Ｘ串咁話六合彩之嘛有幾難中啫？然後茶都無一杯請過人飲」。

資料來源：Threads

六合彩慶金禧 第二期50周年金多寶資料稍後公布

六合彩於1976年推出。為慶祝六合彩踏入金禧年，馬會舉辦連串活動。馬會於5月1日至5月10日期間，每日早上11時至晚上7時，在中環大館的「複式展室」舉辦「六合彩50周年展覽」。展覽以「載夢‧積善」爲主題，展出六合彩文物，包括最早期的彩票等。同場設模擬攪珠室，供參觀者與退役攪珠機拍攝即影即有照片。

另一重頭戲是舉行兩期50周年金多寶。首期金多寶已於5月2日舉行，第二期金多寶資料將於稍後公布。

馬會六合彩50周年金多寶資訊：六合彩同行半世紀 50周年展覽迎金禧 破紀錄2.28億港元周年金多寶開售

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