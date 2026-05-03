六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮

慶祝六合彩50周年的2.28億金多寶已於5月2日攪珠，巨額頭獎彩金由4注瓜分，每注派逾5575萬元。有人於攪珠前一刻透過手機落注，以20元買下兩注電腦飛，結果頭獎號碼離奇斬件奉上。雖然與巨獎無緣，但也輕鬆捧走4位數字獎金。攪珠後，不少網民賽後檢討，大曬電腦飛的亮麗成績，當中有幸運兒中二獎，10元注碼贏近35萬元。詳情見下圖及下文：

六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金逐張睇↓↓↓↓

樓主：6隻字分開跌落兩注

樓主昨天（2日）晚上10時左右在社交平台Threads以「六合彩」為題上載電腦飛截圖發帖，留言指「原本係輪到我中頭獎，可惜6隻字分開跌咗落兩注度」。

這期「26/046 ANN」昨晚9時15分截止售票，9時半攪珠。根據樓主的投注截圖，見到剛好趕及於截飛前一刻，9時09分別買下兩條10元一注的電腦飛。

結果，這期萬眾觸目的金多寶，攪出2、3、8、28、30、48，特別號碼：9，頭獎4注中，每注派逾5575萬元。

樓主的兩張電腦飛，「運財號碼」分別為2、3、11、20、28、30，和2、8、29、30、32、48，兩注有齊開出的6個頭獎號碼，只是斬件奉上。

樓主20元落碼 獲利64賠

樓主雖然飲恨與巨獎擦身而過，但每注也幸運地中了4個字，得五獎，派固定獎金640元，兩注齊中便共收1280大元，以20元的注碼計，有64賠利潤。

網民安慰：時也命也運也

回應的網民明白樓主心情，直指「這麼遠，那麼近」、「話你好運，但又好黑仔！」。

有人則勸勉「$1280好心就知足下」、「時也命也運也，收$1280，夠食返餐」、「有錢收～算啦😬」，並指「你仲要係電腦飛，都有兩注中，恭喜」。

網民亮出中二獎電腦飛

賽後檢討的網民也慷慨在Threads大曬中獎的電腦飛，當中的「運財號碼」確能「運財」。有幸運兒亮出一張中二獎（5個半字）的10元電腦飛截圖——2、3、8、9、28、48。這期六合彩二獎有36.5注中，每注派347110元。

另有網民在社交平台facebook「齊齊研究六合彩！」，曬出中三獎的手機電腦飛截圖，謙稱「第一次貼堂，仍須努力！」，其10元一注的「運財號碼」分別為2、8、19、28、30、48，中5個字。這期六合彩三獎共1153.7注中，每注派29280元。

資料來源：tsz.ki.wong＠Threads

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六合彩慶金禧 第二期50周年金多寶資料稍後公布

六合彩於1976年推出。為慶祝六合彩踏入金禧年，馬會舉辦連串活動。馬會於5月1日至5月10日期間，每日早上11時至晚上7時，在中環大館的「複式展室」舉辦「六合彩50周年展覽」。展覽以「載夢‧積善」爲主題，展出六合彩文物，包括最早期的彩票等。同場設模擬攪珠室，供參觀者與退役攪珠機拍攝即影即有照片。

另一重頭戲是舉行兩期50周年金多寶。首期金多寶已於5月2日舉行，第二期金多寶資料將於稍後公布。

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