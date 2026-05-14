牛頭角奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮

牛頭角昨日（13日）發生致命交通意外，一名70歲的士司機駕駛時失控剷上行人路，導致一死一昏迷慘劇，司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，事件再度引起公眾對高齡職業司機駕駛安全的疑慮。

車禍後，有網民在社交平台Threads上轉載一條抖音影片，片中一名年邁的士司機老態畢現，縮成「S型」駕車引爆網民熱議，樓主心慌地寫道：「真的老司機，好怕81歲的大爺突然睡著。」

牛頭角的士奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年↓↓↓↓

該熱傳的影片，主角是一名極其年邁的司機，樓主引述影片來源最早見於去年（2025年）6月抖音平台，片中可見，該司機身穿Polo衫，頭戴一頂黑色鴨舌帽，身形瘦削，手臂亁瘦，臉上及頸部滿佈皺紋和老人斑，盡顯滄桑。

他駕駛時身體微微傾前，看似有些駝背，脊椎已有縮成S型的老態，他將口罩拉下，片中見到其眼神似乎有難以完全睜開的感覺。

「81歲」司機的士證有效期至2029年

車上的的士司機證顯示，證件由2019年發出，有效期至2029年。雖然樓主稱司機為「81歲的大爺」，但其真實年齡無法單從證件或外貌確定。

翻查抖音，在2023年更有疑似拍到該司機過海底隧道的影片直指：「老伯看上去很困，但開車卻非常快」。

抖音上同時有不少網民遇到「香港老爺爺」開的士的影片，該些司機年齡約有70多歲至80多歲，部分甚至有接受網民訪問。

網民曾遇此老伯：我坐過佢車！好恐怖...

帖文一出，大批網民留言表示曾經遇過這位高齡的士司機，經歷令人心驚膽顫：「我坐過佢車！好恐怖，腳掣都踩唔實，架車chok住去！」

另一位網民更憶述：「我幾年前都遇到呢個伯伯...佢全程係靠向前揸，而我當時都有點擔心，全程緊握扶手。」不過，也有網民稱讚伯伯：「我坐過佢車，佢開得好慢包安全」。

乘客紛分享坐高齡司機經歷

另外，不少網民亦分享遇過其他高齡的士司機的經歷：「我都試過夜晚搭的士，一上車見司機年紀都幾大，我手機都唔敢睇，一直望住佢，點知佢揸揸下真係合埋左雙眼，架車開始偏左行，我即刻叫佢」。

有網民指曾遇過84歲綠的伯伯，「渣得好慢...但我當時害怕極了」；更有網民指「試過時代廣場去律敦治，結果去咗倔頭路，都係7、80歲司機」。

悲歌定炸彈？高齡司機問題掀激辯

這宗悲劇及熱傳的影片，猶如為本港高齡司機問題投下一枚震撼彈，網民意見兩極。

不少網民對高齡司機的處境表示同情，認為他們是為勢所迫：「有頭髮邊個想做癩痢？」、「咁大年紀仲要做，有錢邊個會想返工丫」、「呢個真係呢個地方嘅悲歌！」等留言，道出了長者在缺乏完善退休保障下，仍需為兩餐奔波的無奈與辛酸。

不過，同時有很多網民憂慮的是道路安全，在牛頭角車禍的陰霾下，市民及網民均心存恐懼：「好Ｘ牙煙，今日先有個70歲的士佬撞死人」、「馬路核彈」、「見到都驚」。

有網民認為：「法例真係過時！年過70真係唔應該揸商用車！始終長時間工作體力不能負荷！直頭係計時炸彈！」希望政府盡快加強監管。

政府擬收緊規管 「一年一檢」爭取下半年提交

今年1月，運輸及物流局建議修訂規例，將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降至65歲，並將駕駛執照有效期縮短為「一年一檢」，當局表示，正爭取在今年下半年向立法會提交經優化的立法建議。

實政圓桌召集人田北辰昨日（13日）則指出，隨年紀漸長，人的專注力必定難以維持，進一步建議政府應為強制退休年齡、或高齡人士最高工時立例。

來源：Threads＠funny11235813、抖音＠星期酒、城市动物

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