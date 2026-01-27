商用車司機體檢門檻擬降至65歲 業界憂流失「半退休」人手 議員倡增腦退化測試

近年發生多宗涉及年長司機的交通意外，引起外界對續牌體檢的關注。運輸及物流局建議修例，將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻，由70歲降低至65歲，相關駕駛執照有效期減至1年，並爭取在今年第二季落實。的士業界認為修例會令仍然健康的「半退休」司機離職。有議員則關注過去有建議在年長司機健康測試中，加入反應能力和腦退化等測試，冀政府考慮是否可行。

商用車司機駕駛執照有效期擬縮至1年

政府建議修訂《道路交通（駕駛執照）規例》，將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並縮短其駕駛執照有效期，由3年減至1年，即「一年一檢」方可續領牌照。政府亦同時建議提高商用車司機視覺能力的要求，以涵蓋「視力」和「視野」。

業界憂年長司機流失需引入外勞

運輸署早前已邀請商用車業界人士參與體格評估試驗計劃，以吸納前線醫生的實務操作意見，優化流程。運輸署會繼續進行各項準備工作，包括為前線醫生製作示範短片、發布醫療指引、向業界宣傳、更新有關表格等，爭取在今年第二季落實新安排。

新界西北的士司機從業員總會主席黃永忠擔心修例會流失人手，因很多年逾70歲的的士司機仍然健康，若政府再收緊要求，部分半退休狀態的健康年長司機便會退休，擔心新例減少本地司機數目，屆時便要引入外勞。

議員關注司機體格檢驗細節

道路安全議會成員李耀培表示，廣東省年滿65歲的司機需每年驗身，並設色盲和身體反應等測試，認為從安全上考慮，本港長遠應與廣東省標準看齊。不過他指出，為免過份增加商用車司機負擔，政府應讓司機到政府門診以合理價錢接受檢查及取得證明。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌關注司機體格檢驗的細節，指出現時司機只要通過簡單的檢測和口頭詢問，便可獲醫生發出健康證明，而過去有建議在測試加入反應能力和腦退化等測試， 或加入自動化檢測，希望政府考慮是否可行。