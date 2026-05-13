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牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳

突發
更新時間：22:07 2026-05-13 HKT
發佈時間：19:50 2026-05-13 HKT

牛頭角彩霞道及振華道交界，今日（5月13日）下午一部的士剷上行人路，直撞兩名女途人，導致一死一昏迷慘劇。消息指被撞兩名女途人是本地人，為同事關係，在屯門醫院任職牙科助護，其中38歲死者被軋斷雙腳，31歲昏迷傷者被軋斷右腳，仍在伊利沙伯醫院搶救。目前，70歲男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，正被扣查。

的士司機報稱煞車失靈

據了解，事發於今日下午1時許，70歲姓吳男司機駕駛的士，沿振華道第二線落斜，其間的士失控剷上行人路釀成意外。司機事後清醒送院，並通過酒精測試，報稱當時煞車系統失靈；另外的士上一對62歲及61歲夫婦亦受輕傷，同送院治理。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 0277與調查人員聯絡。

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