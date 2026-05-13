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商用車司機體檢門檻收緊 政府擬下半年交立法建議 田北辰倡設高齡人士最高工時等

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更新時間：22:53 2026-05-13 HKT
發佈時間：22:53 2026-05-13 HKT

牛頭角彩霞道及振華道交界，今日（5月13日）下午一名70歲的士司機落斜時失控，駕車剷上行人路，直撼兩名女途人，其中一人雙腳被軋斷慘死，另一人則右腳甩脫昏迷，目前仍在搶救。翻查資料，政府目前爭取年內收緊商用車司機體檢門檻。實政圓桌召集人田北辰則指出，隨年紀漸長，人的專注力必定難以維持，進一步建議政府應為強制退休年齡、或高齡人士最高工時立例。

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田北辰表示，暫時未知意外是否涉及70歲的士司機健康問題，但隨著年齡增長，人的專注力不能長時間維持：「雖然我唔係專業司機，但都揸慣車。我今日揸長程兩三個鐘都仲得，但如果再耐，我自己都驚。」他建議本港應為強制退休年齡立例，例如考慮75歲人士是否設最高工時的限制，亦可能到80歲就要強制退休等，直言各界都應要正視人口老化這個社會問題。

翻查今年1月報道，運輸及物流局建議修訂《道路交通（駕駛執照）規例》，將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並縮短其駕駛執照有效期，由3年減至1年，即「一年一檢」方可續領牌照。政府亦同時建議提高商用車司機視覺能力的要求，以涵蓋「視力」和「視野」。當局爭取今年第二季落實新安排。

相關報道：商用車司機體檢門檻擬降至65歲 業界憂流失「半退休」人手 議員倡增腦退化測試

運輸署指，政府十分重視道路安全及駕駛者的身體狀況。為進一步保障道路使用者安全，署方早前就《道路交通(駕駛執照)規例》(第374B章)對駕駛執照申請人／持有人體格證明的要求及機制進行檢討，建議提高商用車司機的體格證明要求，並將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並縮短其駕駛執照有效期。

政府正小心審視各持份者的意見，以敲定細節及優化立法建議；並繼續積極進行法例草擬及各項相關籌備工作，以爭取在今年下半年向立法會提交經優化的立法建議，提升整體道路安全水平。

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