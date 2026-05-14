牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊

牛頭角周三（13日）發生奪命交通意外，一輛的士於彩霞道及振華道交界失控剷上行人路，撞倒兩名女途人，造成1死1命危。網上流出一段車Cam片段，拍下事發一刻，顯示涉事的士沿斜路高速駛至彎位時，疑未有轉彎，直衝向行人過路處。

從網上流傳的車Cam片段可見，拍攝片段的車輛當時因紅燈停在彩霞道及振華道交界燈位，前方有一輛的士亦停下。涉事的士沿振華道第二線落斜行駛，的士駛至彎位時，疑未有根據路線指示右轉入彩霞道，失控直衝向彩霞道近休憩處一帶行人路，高速撞向石壆後的士車尾彈起，發出一聲巨響。現場有途人見狀即時掉頭急步離開，亦有一名準備橫過馬路的市民險被撞中，慌忙停步閃避。片段傳出一下猛烈撞擊聲，現場有人受驚尖叫。有目擊者稱：「呢架車真係離曬譜！」，亦有女目擊者高呼：「慘啊！」

消息指，被撞兩名女途人均為本地人，為同事關係，於屯門醫院任職牙科助護。其中38歲女傷者被撞至雙腳嚴重受創，送往聯合醫院後證實不治；31歲女傷者右腳重創被撞斷，目前仍於伊利沙伯醫院留醫搶救。

事發於周三下午約1時50分，70歲姓吳男司機駕駛的士沿振華道落斜，駛至彩霞道3號近振華道交界休憩處時失控剷上行人路，撞倒兩名女途人。司機事後報稱胸口痛，清醒送院治理，並通過酒精測試。他向警方表示，當時懷疑的士煞車系統失靈。車上一對分別62歲及61歲夫婦乘客亦受輕傷，同需送院治理。

警方其後以涉嫌危險駕駛引致他人死亡拘捕吳男，東九龍總區交通部特別調查隊正跟進案件，並呼籲目擊者或有資料人士致電3661 0277與調查人員聯絡。