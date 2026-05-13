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牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 7旬司機及兩乘客同送院

突發
更新時間：15:10 2026-05-13 HKT
發佈時間：14:29 2026-05-13 HKT

牛頭角發生致命交通意外。今日（13日）下午1時50分，一輛的士駛至彩霞道3號近振華道交界休憩處時，失事剷上行人路，撞倒2名女途人。救護員接報到場，兩名分別39及31歲的女途人陷入昏迷，由救護車分別送往聯合醫院和伊利沙伯醫院，其中39歲女子在聯合醫院經搶救後不治。

事件中，70歲的士男司機亦報稱胸口痛，的士上一對分別62及61歲的夫婦乘客同告輕傷，一併獲送往伊利沙伯院治理，意外原因有待調查。

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附近振華苑12樓居民李先生講述事件經過，指事發時他在家中乍聞「呯」一聲巨響，於是望出窗外查看，即見涉事的士剷入休憩處。他說當時感到驚心動魄：「哇，咁嚴重」，看清楚後發現「兩個人瞓喺度，郁都唔郁」。

意外期間，彩霞道(往彩德邨方向)近彩霞道休憩處的部分行車線、振華道(往康寧道方向)近彩霞道休憩處的部分行車線封閉，現場交通繁忙。

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