大埔宏福苑五級火︱火場勇救九貓一狗 消防員被高溫燻紅了臉照片熱傳 網民感激不放棄每個生命：英雄！｜Juicy叮

大埔宏福苑五級火災，有網民拍下一名英勇消防員，在火場救出九貓一狗的照片，該消防員奮力救出十個小生命後，稍歇瞬間，脫下頭盔，臉龐因長時間在極度高溫的環境下奮戰，而被燻得通紅，照片感動大量網民，短時間內引發逾16萬人點讚，留言區塞爆，大家紛紛為消防員盡力拯救每個生命致敬：「每一位消防員都係英雄！」

有網民於社交平台發布了該名消防員的照片，並在帖文中寫道：「宏健，9貓1狗，都係呢位消防員救出。」帖文同時附有一段短片，顯示該10個小生命被救出火場後，安然在籠中「絲毫無損」的情況。

這名消防員在宏福苑D座宏建閣的火場中，奮力救出了九隻家貓及一隻家犬，合共10個小生命。

通紅臉龐成焦點 網民：消防員哥哥個樣熱到一個點......辛苦晒

樓主拍到該消防員在火場勇救小生命後，於火場稍歇的瞬間，該張照片，顯示這位不放棄每個生命的英勇消防員，剛剛脫下頭盔，汗水浸濕了他的髮鬢，頭髮顯得凌亂，他手上拿著一枝樽裝水，瞬間已喝了大半枝，足見火場的極端高溫酷熱。

而最觸目的是，這位消防員一面通紅，相信是臉龐因長時間在極度高溫的環境下奮戰，而被燻紅，尤其雙頰與額頭的赤紅，清晰地烙印著出入火場拯救每個生命的艱險。

不少網民留意到他被高溫燻紅的面龐，不禁留言表示：「消防員辛苦了，火場高溫燒到佢面都紅了。」「感激，感動......消防員哥哥個樣熱到一個點......辛苦晒，要平安啊。」

舊職透露該消防員暱稱「花仔」 網民致敬：感謝花爺

據一名自稱是其舊識的網民透露，該名消防員的暱稱為「花仔」，這位網民稱因該其父親亦為消防員曾與他共事，而認識這位消防員。

照片發布後，隨即在網上廣泛流傳，大批網民稱頌他和每一位消防員都是「真正的英雄」，「感謝花爺，感謝所有拯救生命既消防員」。

「謝謝你們不放棄每一個生命。」「都是生命，消防員辛苦了！看到他們疲憊的身軀，滿身大汗真心感謝！」

不放棄每個生命 網民感嘆火場救小動物極其困難

不少網民指出，要在火災的惡劣環境下，安撫並救出如此多平日已不易捕捉的動物，實在是極其困難的任務。有網民便讚嘆：「平時要捉貓貓入袋都已經唔易，仲要喺災難中冒險搵到救到咁多隻，真心敬佩。」

帖文僅發出７小時，已有逾3千６百個留言，逾16萬人點讚，留言區充滿了市民的感激與敬佩之情：「敬重所有消防員，淨係呢度都10條生命！」「對每位消防員致敬，捨身救人，救毛孩。 感恩香港有您們同在！」

16萬人點讚 祝願消防員平安

有網民指出：「有啲人既貓狗愛寵視為自己仔女無分別…英雄唔止救返9貓1狗，仲救左9貓1狗背後主人既身心，多謝你，真係無言感激。」「點解消防咁受市民尊重唔係冇原因，每次都冒住自己生命危險去救人/毛孩。」

網民們又紛紛祝福每位消防員平安：「最緊要平平安安收工好好休息！」「你哋用自己條命做賭注，衝入火場，去爭取拯救每一個生命既機會，願你哋平安......You're always our City Hero。」

來源：chingwongwc＠Threads

