大埔宏福苑五級火｜歷年35消防員因工殉職 2016年迷你倉四級大火致兩消防員歿

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火警，屋苑大廈外牆疑棚架起火，波及大廈內部，火勢亦蔓延至鄰近大廈，至今 仍未救熄。 截至今日（27日）， 造成44死58傷，死者包括一名消防員 。翻查資料，1964年首次發出五級警報至今，香港曾發生46宗最少達到五級的大火；而自香港消防處成立以來，共35名消防員因工殉職，其中18人於火警中犧牲。

大埔宏福苑發生五級火警

2025年11月26日大埔宏福苑發生五級火警，當時屋苑正進行全苑外牆維修，宏昌閣外牆竹棚率先起火。竹棚外圍的防護網迅速燃燒，加速火勢蔓延。消防處於下午2時51分接獲多宗報案後，首批人員於3時02分抵達現場，隨即將火警升為三級。火勢持續擴大，當局於3時34分提升至四級，至傍晚6時22分正式宣布為五級火警。消防處研判，燃燒的竹棚碎屑在風勢助長下，導致大火迅速波及其他大廈。火警至今造成44死58傷，死者包括一名消防員。

殉職消防員為何偉豪，37歲，入職9年，駐守沙田消防局。何在當日下午3時01分到場，並在地下位置滅火，至3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對開空地被尋獲，當時他面部有燒傷，陷入昏迷，救護員替他進行急救，惟送院搶救後終不治。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡

2016年迷你倉四級大火 共兩名消防員殉職

對上一次消防員因火警意外殉職，要到2016年牛頭角道淘大工業村迷你倉四級大火，火警歷時108小時，期間兩名消防員殉職，包括高級消防隊長張耀升、消防隊目許志傑。

2016年6月21日上午，牛頭角道淘大工業村第一座3樓的時昌迷你倉，因冷氣機疑似漏電引發火災，火勢迅速蔓延至多個倉庫。由於該舊式工廈未安裝灑水系統，內部通道狹窄，且存放貨物的上鎖倉位多達200個，導致火場溫度極高、濃煙密佈，消防員滅火難度極高。在救火過程中，兩名消防員一度失聯，其中一人其後成功返回入口；另一名高級消防隊長張耀升於晚上約8時10分被救出，惟至9時54分證實不治。火災發生兩日後，現場情況於6月23日發生突變，37歲消防隊目許志傑更陷入昏迷，送院搶救後不治，成為此次大火中第二位殉職的消防人員。

相關新聞：迷你倉大火｜裁定兩殉職消防員死於不幸 英勇殉職

長沙灣麗昌工廠大廈四級火 消防隊目殉職

2010年3月8日，長沙灣麗昌工廠大廈發生四級大火，火警中動員逾百名消防員灌救。消防隊目楊俊傑進入火場約20分鐘後失聯，至中午12時55分搜救人員發現他被倒塌天花及鐵板壓住下半身被困。他身處高溫火場近兩小時，氣樽空氣耗盡，吸入濃煙昏迷，送院後證實不治。

相關新聞：【當年今日】2010年長沙灣4級火 消防隊目楊俊傑殉職

旺角彌敦道嘉禾大廈五級火警

2008年8月10日，旺角彌敦道嘉禾大廈發生5級大火，濃煙充斥全廈產生「煙囪效應」，加上起火的夜總會無防煙門及間隔曾遭改動，造成多人走避不及，釀成4死55傷；2名殉職消防員蕭永方及陳兆龍穿着整套裝備入火場救人，其間二人將身上僅有的氧氣樽讓給居民使用，最後因氧氣樽氣量不足，吸入濃煙，英勇殉職。其中陳兆龍僅入職一年。

相關新聞：【當年今曰】10年前嘉禾大廈5級大火 4死53傷