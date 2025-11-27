大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮

大埔宏福苑發生五級大火，造成嚴重傷亡，災難發生後，一幕幕溫暖人心的畫面，在網絡上瘋傳，震撼了全港。一方有難，八方支援，大批熱心市民自發趕到現場搬運物資，更以人鏈方式傳送，用行動告訴災民：「你們並不孤單。」

從社交平台流傳的相片及影片可見，在大埔東昌體育館，數十名市民以人鏈搬運物資，目擊的網民坦言：「大埔街坊好團結，好有效率，一呼百應。」

片中可見，一輛運送各類救援物品的貨車停泊在路邊，有數十名市民肩並肩，手傳手，傳送著一包包物資。

義工感動：自發派物資，真係眼淚都泌咗幾滴

樓主見到現場情況亦為之動容，他在片中說：「人龍呀，傳物資，辛苦晒！辛苦晒！但我要過對面，我兜路呀，唔好攪住人！」

另有影片則未有交代具體地點，現場泊滿一部部送物資的私家車，不少男女組成人鏈傳送車內物資，畫面中，一個接一個的紙箱在人與人之間流動，形成「物資輸送帶」。

有參與派發物資的網民講述協助派發情況：「到傍晚開始自發派物資，真係眼淚都泌咗幾滴，小店派飯，Gym Room俾人沖涼，教會畀人入住，真係一呼百應好有愛。」

樓主為大埔一間百貨公司的員工，她表示其公司同事「即刻OT推車仔去派物資」，「估唔到大公司都可以咁快反應，上面批完到下面即刻出發派嘢，攞公司嘅枕頭毛氈同被貨去做物資。」

相片看到，樓主的熱心同事出動「車仔」，推著疊滿物資的手推車，在隧道和行人路上穿梭，務求盡快將物資送到前線。

網民：香港人真係好X癲，真係好X鍾意香港人

與此同時，大埔東昌街社區會堂及中華基督教會馮梁結紀念中學等臨時收容中心，早已被市民的愛心淹沒。現場相片顯示，館內堆滿了如山高的物資，紙箱、紅白藍膠袋塞滿了每一個角落，樽裝水、杯麵、零食、床墊等等一應俱全。

網上洗版式的救援畫面、無私的團結精神感動了全港網民，紛紛留言致敬：「真香港人幾時都係咁有愛。」「香港人真係好X癲，真係好X鍾意香港人 ，人鏈傳物資。」「香港人嘅精神原來冇變過，香港人呢三個字引以為榮！」「一個好有愛嘅社區。」「又再喊多次。」「香港精神！」

來源：Threads＠sl.hike、roni_wong、_katherine_lss、yitingever、garywongsifu、nch_arco、birdsnk_official

