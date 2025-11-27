大埔宏福苑五級火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成長痕跡一夜清零 字字泣血全網動容：「This is my first death」｜Juicy叮

大埔宏福苑五級大火，不少居民的家園一夜之間化為烏有，在眾多受災者中，一位全家自宏福苑落成便居於此的居民，在社交平台發表長文，以其真摯沉痛的文字，深刻描繪了家園盡毀後的複雜心境，面對人生成長累積的痕跡一夜清零，「我身上嘅嘢就係我擁有嘅全部」，事主悲痛地寫道：「This is my first death」（這是我的第一次死亡）。

這最痛自白令無數網民動容，大量網民主動提出物質支援，希望幫助事主渡過難關：「你有乜嘢出句聲，香港人幫到嘅一定會幫你。」

一名居住在宏福苑的居民在火災後，昨晚（26日）於社交平台上發表了一篇感人肺腑的帖文，細訴他在一夕之間失去家園的悲痛與茫然。

樓主自出世以來就住在宏福苑，父母是第一批入伙的住戶，「佢地會講笑話間屋仲大過我。」

「我身上嘅嘢就係我擁有嘅全部」

他在文中寫道，火災後，當他為自己添置了必需的衣物和梳洗用品，走在前往親戚家的路上時，才猛然意識到一個殘酷的現實：「我身上嘅嘢就係我擁有嘅全部。」

他感嘆，過去二十多年的人生在宏福苑所積累的一切痕跡，此刻「好似無存在過」，他將這種頓失所有、記憶與憑證灰飛煙滅的感受，形容為「this is my first death」（這是我的第一次死亡）。

他深情地回憶起家中的點點滴滴，由牆壁上的花紋瓷磚、綠白相間的地磚，以至貼在窗上形狀獨特的雲朵遮光貼，廁所門上早已褪色的小學貼紙：

「我屋企嘅牆係有花花嘅瓷磚，地下係綠色白色嘅碎分地磚，拼埋一齊毫無美感可言。」

「我張床喺窗隔離，個窗貼咗藍天白雲款嘅遮光貼，我瞓喺度望嘅時候，有一朵雲望落好似一個老人家嘅側面。」

「廁所門貼咗一張我小學時貪得意痴上去嘅立體貼紙，上一次望佢嘅時候發現原來已經甩曬色。」

「而家我都唔知可以寫啲咩」

字裡行間，流露出他對這個成長地方的深厚感情。他更提到自己是個不捨得丟東西的人，連DSE的筆記都還留着。過去，他曾因遺失一條頸巾而撰文悼念，但面對如今家園的「死亡」，他卻感到失語，悲傷巨大到「唔知可以寫啲咩」。

帖文一出深深觸動了大量網民，留言區迅速被來自四面八方的關懷與支持所填滿，逾千網民寫下打氣及支援的留言。

街坊互相安慰：好痛心 但人平安已經好好

不少同為或曾是宏福苑的居民留言表示感同身受，分享他們對該處的共同回憶，為事主打氣，並互相安慰：「我同你一樣都係出世住咗係宏福苑到依家住咗26年，一諗起屋企無曬真係好痛心，由細到大既總總回憶，但只能夠講人平安已經好好。」

「......出世就住係宏志閣，雖然已搬走咗，但火燭燒到咁我都好心痛，宏福苑畀我好多回憶。」

除了街坊的慰問，更令人動容的是，大量網民主動提出物質支援，希望幫助事主渡過難關。

網民：「If this is the first death, rebirth will soon follow」（如果這是第一次死亡，重生將隨之而來）

他們慷慨地表示願意捐出衣物、手袋、全新的化妝品、護膚品，甚至廚具和傢俬：「我有很多全新化妝、護膚、洗身、洗髮......如果能cheer you up，很樂意送去你那裡。」

有網民體貼地考慮到事主的性別，分別準備了適合男女的物品，從「靚靚嘅衫」到「朱古力味蛋白粉」，其心意之細膩，令人感動。

除了物質上的幫助，更多的是精神上的鼓勵與安慰。網民們紛紛留言：「你失去嘅嘢會以更好嘅方式返去你度嘅」、「人無事就係世界冠軍呀」、「物件已經冇左，但你仲有回憶」。

有網民又從更積極的角度開解事主，認為「If this is the first death, rebirth will soon follow」（如果這是第一次死亡，重生將隨之而來），鼓勵他將記憶轉化為文字記錄下來，以另一種形式延續家的存在。

來源：33beoms＠Threads

