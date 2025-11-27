宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟

大埔宏福苑五級火警焚燒大半日，至今晨仍未救熄。在宏昌閣2302室居住近10年的鍾先生表示，太太與愛貓至今仍未能救出，消防部門多次接獲求救並到場救援，但至今仍未成功救出被困者。

求救數十次至今仍未有消息

鍾先生憶述，事發當日下午3時半許已趕返住所，當時火勢已相當猛烈。他立即向在場消防員通報情況，並不斷求救多達數十次，惟至今仍未有人獲救。消防人員曾於凌晨時分致電鍾先生，表示會再上樓救援，但至今仍未有消息。

「起火起得好快，10分鐘已經燒到上頂，全部都係煙」，鍾先生指，最後於昨晚7時許與太太通話，當時太太身處單位大房，「太太話好大煙，頂唔順了」，相信她其後已昏迷。鍾先生不敢再致電太太，擔心造成危險。

萬分焦急難掩憂心與難過

鍾先生胞弟表示，好友協助致電醫院查詢，但至今未有任何消息。即使透過民間自發救援渠道，留下個人資料，但仍未有結果。鍾先生萬分焦急，難掩憂心與難過，「我而家只係想快啲救佢（太太）出嚟，生又好死又好，救佢出嚟先，唔想（太太）留係嗰度」。

火警原因目前仍在調查中，鍾先生懷疑是工人吸煙導致起火，但不清楚為何火勢會蔓延如此迅速。現場所見，大廈外牆已被熏黑，消防人員仍在進行撲救及搜救工作。

憂心忡忡的李先生指，很傷心難過，仍等待失聯的家人消息。

李先生雙眼通紅，指整夜難以成眠。

現場另一名憂心忡忡的李先生指，很傷心難過，由昨日下午3時多至今早，仍等待失聯的家人消息，昨晚整夜難以成眠，很擔心家人的安危。難掩難過雙眼通紅的李先生稱，昨晚曾收到家人的通訊指「啲煙衝梗過嚟」，之後就聯絡不上。至今晨剛剛收到消防通知已搜救至23樓，所以立即趕過來等待。

記者、攝影：曹露尹

