大埔宏福苑五級火｜專家料天氣乾燥及大風助長火勢 需查圍網是否阻燃物料及警鐘故障

大埔宏福苑今（26日）發生五級大火，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙席捲半空。經民聯主席、現任工程界議員盧偉國接受《星島頭條》訪問時表示，據了解是宏昌閣外牆棚架起火，隨後火勢迅速蔓延，引致傷亡，形容事件令人非常難過。他亦指天氣乾燥及大風會影響火勢，天文台今日也發出紅色火災危險警告信號，顯示天氣相當乾燥，火警預防更需認真對待，不可掉以輕心。

盧偉國：需檢視火警預防措施

盧偉國提到，有居民反映未聽到消防警鐘，可能導致部分市民走避不及，強調臨時搭建物的防火問題值得關注，並重申此次火警發生在相當乾燥的環境下，因此火警預防措施更需要認真檢視。對於是否應以金屬棚架取代竹棚，盧偉國認為，各種物料棚架均有其適用範圍，完全以金屬取代未必可行，關鍵在於做好現場火警預防措施，而非單純依賴某種材料。他表示，火警調查一定要嚴肅進行，起火成因及建築材料等問題都需要詳細檢視。他再次對事件表示難過，並呼籲社會正視臨時搭建物的防火安全問題。

消防工程業界：棚架圍網阻燃標準成關鍵

香港註冊消防工程公司商會有限公司主席翁振騰向《星島頭條》表示，外牆棚架的圍網是否採用符合標準的阻燃物料，對控制火勢蔓延至關重要，而相關安全指引早已由屋宇署等部門制定。他指出，根據現行規例，外牆棚架的圍網應使用阻燃物料，「咁就唔會燒得咁犀利，擴展得咁快」，從而為消防員救火爭取時間，若火勢迅速擴大，需要斟酌圍網物料是否阻燃。

今次火警發生前一個月，中環華懋大廈亦曾有外牆棚架起火，當時屋宇署已表明需加強阻燃物料標準。對於短時間內再發生同類事件，翁振騰表示需調查是否涉及未按指引施工，但強調所有維修工程均需經授權人士確認符合安全要求。

對於是否應以金屬棚架取代竹棚以降低火災風險，翁振騰指出，火災主要發生於圍網而非棚架結構本身，即使改用金屬棚架，若圍網未具阻燃功能，仍無法解決問題。他認為重點在於如何防止圍網引發火警，而非單純更換棚架材質。

消防顧問 : 8座同時做維修 似乎在防火安全部署有不足

消防顧問梁錦德表示，竹棚及保護網本身「惹火」，若未做好阻燃處理，火勢在乾燥天氣下會迅速蔓延，「但我個人不反對用竹棚，它輕身、韌性佳，只要浸泡阻燃劑就不易大火。」對於火勢蔓延至屋苑多座大廈，他稱工程公司固然責無旁貸，但政府部門都有責任，「香港很多樓宇老化需要維修，可否安排分階段維修，避免『火燒連環船』？今次8座同時做維修，似乎在防火安全部署方面也有不足」。

香港工程師學會消防分部事務委員區家豪表示，屋宇署規定保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能，「燃燒時會炭化，令煙火沒那麼快傳播，熱量減少時會熄滅」；不排除竹棚内有報紙、木材等易燃物，導致火乘風勢迅速蔓延。他指，當局應調查物料是否達標，也要做好消防安全教育，「一些人在旁邊燒焊或吸煙，都有機會是起火源頭，如果不制止，就算有很好的配件，也有機會發生火災」。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，以一張18米乘2米大小的網為例，有阻燃性能約75至90多元，沒有阻燃性能約56元，價錢差距甚大，不排除有業界為節省成本鋌而走險，「一張網阻燃物料越多，重量越重，日曬雨淋下容易穿洞，通常只用一次就扔；普通網除了便宜、輕身，更可多次重用」。他亦關注，宏福苑8座大廈同時維修，決定上欠缺安全意識，「入面有人居住，有老有少，起火時很難避難。另據我所知，棚架已擺放1年多，時間越長，風險越大，所以我們建議所有維修工程應縮短工期」。

記者：曹露尹 蕭博禧

攝影：汪旭峰

相關新聞：

LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑大火升至五級 造成4死5傷包括消防員

大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘

大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙

大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院

大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園

大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響