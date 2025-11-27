Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換

社會
更新時間：09:37 2025-11-27 HKT
發佈時間：09:37 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火導致嚴重死傷，是次火災火勢蔓延極快，外牆護網物料受到關注。宏福苑居民鄧先生今早（27日）在商台節目反映，由於早前颱風影響，大廈外牆護網被吹脫，曾經大幅更換。

宏福苑五級火︱居民指業主年紀偏大

鄧先生指，自身居於首先起火的宏昌閣，但慶幸昨日起火時正在上班，子女正在上學，家人都平安，目前暫住在親友家中，但目前仍有許多居民被困，感到擔心。

宏福苑過去兩年曾捲入3.3億元高額維修爭議事件，鄧先生透露，當時事件在屋苑內引起廣泛爭議，可見提出質疑的業主不少都上了年紀。而由於維修在屋苑內引起爭議，其後業主特別大會已推翻舊法團，由新法團處理維修事宜。

相關新聞 :

大埔宏福苑五級火．直播｜增至最少44人死66傷 警拘3工程公司負責人涉「誤殺」

大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡

大埔宏福苑四級火｜穿「黃金戰衣」消防員昏迷送院全身熏黑 處長楊恩健到醫院了解

宏福苑五級火︱居民群組廣泛流傳工人吸煙

目前暫時未確認火警起因，不過網上有居民反映，過去曾見過棚架上的工人吸煙。鄧先生確認過往自身也發現過，有其他居民「都已經影晒相拍晒片」，在群組內流傳，其住在高層不時也發現過，「我喺屋企都聞到有煙味」。

至於棚網物料方面，今次火災前確實有居民關注物料的安全性，但鄧先生透露早前颱風樺加沙一役後，棚網受損嚴重，幾乎全部要換掉「重新掛上去」，到底更換前後的物料有沒有分別，居民就不得而知，「一般人都未必會察覺到（棚網）到底係同一批定係新的」。

相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜警查發泡膠蓋窗是否重災原因  承建商曾稱防止石塊擊窗

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
18分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前