Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜今晨陸續救出傷者送院 面部及手部皮膚被熏黑

社會
更新時間：11:46 2025-11-27 HKT
發佈時間：11:46 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火警焚燒大半日仍未救熄。今晨（27日）陸續有傷者被救出，送到沙田威爾斯親王醫院。《星島頭條》記者於威院急症室門口直擊，有傷者被消防救護車送入醫院，面部和手部皮膚被熏黑，胸口掛有「第一優先」胸牌。

下午3時30分，有疑似火災傷者家屬前往沙田威爾斯親王醫院探望。不過就謝絕傳媒訪問和拍照。記者見到其手上提有濕紙巾和成人紙尿片。

當記者向其表達慰問時，該男子對記者回答「多謝、有心」。
 

相關新聞：
宏福苑五級大火｜焚燒近19小時 居民家園被毀嘆：唔知以後點算
大埔宏福苑五級火｜建造業界指八座同維修易成「火燒連環船」慘劇 執業安全師學會會長斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
大埔宏福苑五級火｜工程公司3人被捕 警搜新蒲崗辦公室蒙頭帶走一人
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜專家料天氣乾燥及大風助長火勢 需查圍網是否阻燃物料及警鐘故障

記者：謝宗英

攝影：蘇正謙
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
22分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前