大埔宏福苑五級火｜今晨陸續救出傷者送院 面部及手部皮膚被熏黑

大埔宏福苑五級火警焚燒大半日仍未救熄。今晨（27日）陸續有傷者被救出，送到沙田威爾斯親王醫院。《星島頭條》記者於威院急症室門口直擊，有傷者被消防救護車送入醫院，面部和手部皮膚被熏黑，胸口掛有「第一優先」胸牌。

下午3時30分，有疑似火災傷者家屬前往沙田威爾斯親王醫院探望。不過就謝絕傳媒訪問和拍照。記者見到其手上提有濕紙巾和成人紙尿片。

當記者向其表達慰問時，該男子對記者回答「多謝、有心」。



記者：謝宗英

攝影：蘇正謙

