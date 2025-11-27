大埔宏福苑五級火｜涉事公司董事及工程顧問黑布蒙頭 被押返元朗馬鞍山住所搜證

大埔宏福苑五級火造成重大傷亡，包括一名消防員殉職。警方拘捕工程公司兩名董事和一名工程顧問（52至68歲），並於今早（27日）搜查工程公司位於新蒲崗的辦公室。至下午1時許，人員押解其中兩名被捕人，到元朗蝦尾新村一村屋及馬鞍山沃泰街8號一屋苑單位調查。

消息稱，被押返蝦尾新村搜屋的52歲被捕男子，是涉事工程公司的姓何男董事。現場所見他被黑布蒙頭，身穿睡褲及拖鞋，由警員帶返村屋內調查。村屋內亦泊有一輛私家車。至於被押返沃泰街8號搜屋的68歲被捕男子，則為姓黃工程顧問，負責授權簽字。

大埔宏福苑五級火至今仍然未救熄，消防搜救時發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布等疑未符合防火標準，亦發現一座未被波及的大廈，每層電梯大堂窗外都被發泡膠封閉，不排除發泡膠令火勢迅速蔓延。警方今日在牛頭角、大埔及黃大仙分別拘捕涉事工程公司的兩名分別姓何和姓侯男董事，以及一名姓黃男工程顧問（52至68歲），他們因嚴重疏忽導致重大傷亡，涉嫌「誤殺」被捕，現被扣留調查。案件由新界北總區重案組跟進。

另外今晨8時許，警方到工程公司位於新蒲崗大有街32號泰力工業中心的辦公室調查搜證，其間警員檢獲大批文件等證物。至早上9時許，人員以黑布蒙頭帶走一名疑犯，並檢走多箱證物。

