Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜涉事公司董事及工程顧問黑布蒙頭 被押返元朗馬鞍山住所搜證

突發
更新時間：15:23 2025-11-27 HKT
發佈時間：14:13 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火造成重大傷亡，包括一名消防員殉職。警方拘捕工程公司兩名董事和一名工程顧問（52至68歲），並於今早（27日）搜查工程公司位於新蒲崗的辦公室。至下午1時許，人員押解其中兩名被捕人，到元朗蝦尾新村一村屋及馬鞍山沃泰街8號一屋苑單位調查。

消息稱，被押返蝦尾新村搜屋的52歲被捕男子，是涉事工程公司的姓何男董事。現場所見他被黑布蒙頭，身穿睡褲及拖鞋，由警員帶返村屋內調查。村屋內亦泊有一輛私家車。至於被押返沃泰街8號搜屋的68歲被捕男子，則為姓黃工程顧問，負責授權簽字。

大埔宏福苑五級火至今仍然未救熄，消防搜救時發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布等疑未符合防火標準，亦發現一座未被波及的大廈，每層電梯大堂窗外都被發泡膠封閉，不排除發泡膠令火勢迅速蔓延。警方今日在牛頭角、大埔及黃大仙分別拘捕涉事工程公司的兩名分別姓何和姓侯男董事，以及一名姓黃男工程顧問（52至68歲），他們因嚴重疏忽導致重大傷亡，涉嫌「誤殺」被捕，現被扣留調查。案件由新界北總區重案組跟進。

另外今晨8時許，警方到工程公司位於新蒲崗大有街32號泰力工業中心的辦公室調查搜證，其間警員檢獲大批文件等證物。至早上9時許，人員以黑布蒙頭帶走一名疑犯，並檢走多箱證物。

相關報道：大埔宏福苑五級火｜工程公司3人被捕 警搜新蒲崗辦公室蒙頭帶走一人

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
7分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前