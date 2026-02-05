Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百佳超市新春大減價！一日限定全單88折 全線百佳/FUSION/TASTE/網店適用

生活百科
更新時間：16:10 2026-02-05 HKT
發佈時間：16:10 2026-02-05 HKT

百佳88折｜百佳超級市場以琳瑯滿目的貨品及實惠價格，成為港人辦年貨首選。為迎接馬年及回饋顧客，百佳宣佈將於本周六（2月7日）驚喜加推僅此一天的新春大減價，易賞錢會員於門市及網店均能享受全單低至88折的勁減優惠，絕對是辦妥年貨的終極良機！

百佳超市一日限定大減價 全線百佳/FUSION/TASTE/網店88折

百佳超市一日限定大減價 全線百佳/FUSION/TASTE/網店88折
百佳超市一日限定大減價 全線百佳/FUSION/TASTE/網店88折

百佳門市網店同步勁減 全單88折優惠

本周六（2月7日），全線香港百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT門市將同步推出驚喜優惠。易賞錢會員只需在店內消費滿$168，結賬時即可自動享有88折，折扣金額無上限，而且優惠可無限次使用，無需任何優惠券，讓辦年貨的過程更直接方便。

與此同時，PNS網購平台亦會推出線上獨家折扣。顧客安坐家中，只需點擊幾下，消費滿$800並輸入優惠碼「CNYBUY92」，即可享92折；若消費滿$1,200，更可輸入優惠碼「CNYBUY88」，升級享受88折優惠。百佳更特意挑選多款賀年必備商品，例如送禮必備的「丹麥藍罐牛油曲奇」及「Ferrero臻品朱古力禮盒」；團年飯常見的「美國尊遜牌香腸」；居家必囤的「金鳳牌頂級香米」及「維達金裝至尊衛生紙」等，均可享有優惠。

人氣吉祥物「佳蛋仔」見面會 

除了購物優惠，百佳當日更安排了兩場粉絲福利活動，增添節日氣氛。可愛的吉祥物「佳蛋仔」與「百便星」將於2月7日下午現身指定分店，與一眾粉絲近距離見面互動。顧客只需即場讚好或追蹤百佳的官方社交平台，即可免費獲贈設計精美的開運御守貼紙一張。此外，屯門市廣場的TASTE X FRESH分店更會於當天快閃發售「全天侯行佳佳蛋公仔」，定價$78，同樣可享88折優惠，極具收藏價值，粉絲們絕對不容錯過。

百佳新春88折優惠

  • 優惠日期： 2026年2月7日（星期六）
  • 門市優惠： 「易賞錢」會員於全線香港百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC 及 GREAT 消費滿$168，即享全單88折優惠。
  • 網店優惠： 於PNS網購消費滿$800並輸入優惠碼「CNYBUY92」享92折；消費滿$1,200並輸入優惠碼「CNYBUY88」享88折。

 

資料來源：香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK

 

同場加映：惠康超市農曆年優惠！門市/網店全單88折 油米鹽/賀年禮盒/日用品 滿額再送$10現金券

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
9小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
7小時前
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
影視圈
4小時前
直升機出動搜救。楊偉亨攝
00:40
屯門青山男子跌落山 一度抓緊樹枝 直升機救起送院
突發
4小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
5小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
8小時前
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
11:24
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
影視圈
2026-02-04 14:45 HKT