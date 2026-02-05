百佳超市新春大減價！一日限定全單88折 全線百佳/FUSION/TASTE/網店適用

百佳88折｜百佳超級市場以琳瑯滿目的貨品及實惠價格，成為港人辦年貨首選。為迎接馬年及回饋顧客，百佳宣佈將於本周六（2月7日）驚喜加推僅此一天的新春大減價，易賞錢會員於門市及網店均能享受全單低至88折的勁減優惠，絕對是辦妥年貨的終極良機！

百佳超市一日限定大減價 全線百佳/FUSION/TASTE/網店88折

百佳門市網店同步勁減 全單88折優惠

本周六（2月7日），全線香港百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT門市將同步推出驚喜優惠。易賞錢會員只需在店內消費滿$168，結賬時即可自動享有88折，折扣金額無上限，而且優惠可無限次使用，無需任何優惠券，讓辦年貨的過程更直接方便。

與此同時，PNS網購平台亦會推出線上獨家折扣。顧客安坐家中，只需點擊幾下，消費滿$800並輸入優惠碼「CNYBUY92」，即可享92折；若消費滿$1,200，更可輸入優惠碼「CNYBUY88」，升級享受88折優惠。百佳更特意挑選多款賀年必備商品，例如送禮必備的「丹麥藍罐牛油曲奇」及「Ferrero臻品朱古力禮盒」；團年飯常見的「美國尊遜牌香腸」；居家必囤的「金鳳牌頂級香米」及「維達金裝至尊衛生紙」等，均可享有優惠。

人氣吉祥物「佳蛋仔」見面會

除了購物優惠，百佳當日更安排了兩場粉絲福利活動，增添節日氣氛。可愛的吉祥物「佳蛋仔」與「百便星」將於2月7日下午現身指定分店，與一眾粉絲近距離見面互動。顧客只需即場讚好或追蹤百佳的官方社交平台，即可免費獲贈設計精美的開運御守貼紙一張。此外，屯門市廣場的TASTE X FRESH分店更會於當天快閃發售「全天侯行佳佳蛋公仔」，定價$78，同樣可享88折優惠，極具收藏價值，粉絲們絕對不容錯過。

優惠日期： 2026年2月7日（星期六）

門市優惠： 「易賞錢」會員於全線香港百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC 及 GREAT 消費滿$168，即享全單88折優惠。

網店優惠： 於PNS網購消費滿$800並輸入優惠碼「CNYBUY92」享92折；消費滿$1,200並輸入優惠碼「CNYBUY88」享88折。

資料來源：香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK