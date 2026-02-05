惠康超市農曆年優惠！門市/網店全單88折 油米鹽/賀年禮盒/日用品 滿額再送$10現金券

惠康88折｜農曆新年將至，家家戶戶都開始忙於辦年貨，準備迎接新歲。作為香港人最常光顧的連鎖超級市場之一，惠康超市以貨品種類齊全、分店遍佈各區的便利性，成為市民辦年貨的首選之地。為回饋顧客，惠康將於新年前的週末推出「堅有福大折日」，提供門市及網店購物折扣，其中最高折扣更低至88折，絕對是辦年貨慳錢的最佳時機。

惠康超市門市/網店全單88折優惠 滿額再送$10現金券

顧客只要於2月7日（星期六）親臨惠康門市，即可享受多重購物優惠。單次購物滿$128，全單即享92折；若消費金額達到$188或以上，折扣力度更提升至88折，優惠無上限，買得愈多，慳得愈多。此外，凡於當天在門市消費滿$128，還可額外獲贈一張$10現金券，供下次購物使用，讓優惠延續。

對於生活忙碌或希望避開人潮的消費者，惠康網店亦提供便捷的辦年貨選擇。在2月7日至8日（星期六及日）期間，於惠康網店單次購物滿$888，即可享全單88折優惠。這項優惠特別適合需要大量入貨的家庭，例如購買原箱飲品、食米、食油等較重的貨品。顧客只需安坐家中，輕鬆點選所需年貨，便能享受送貨上門的服務，省時又省力。

團年飯必備！惠康紅/白酒額外8折

新年團聚，美酒佳餚是不可或缺的元素。惠康亦為喜愛品酒的顧客準備了額外驚喜。凡購買任何紅或白餐酒（原箱除外），買滿$300即可享額外85折；若買滿$600，折扣更提升至額外8折。無論是搭配豐盛開年飯的濃郁紅酒，還是海鮮菜式的清爽白酒，都能以更優惠的價錢入手，為新春盛宴增添品味。

門市優惠期：2026年2月7日（星期六）

網店優惠期：2026年2月7日至2月8日（星期六及日）

條款及細則: 優惠不適用於7-11便利店及店外展銷場地。 優惠不適用於購買嬰幼兒奶粉、儲值或增值服務、購買禮券、電話儲值咭、膠袋收費及送貨費用。 優惠不可與其他優惠（包括內地遊客優惠劵）及優惠券同時使用。 餐酒額外優惠不適用於原箱貨品。 如有任何爭議，惠康保留最終決定權。



資料來源：惠康超級市場 Wellcome Supermarket