Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油麻地超市變身懷舊士多！設霓虹燈牌打卡位 磁磚格紋外牆/銀綠閘機 重現90年代情懷

好去處
更新時間：18:41 2026-02-04 HKT
發佈時間：18:41 2026-02-04 HKT

最近位於油麻地的一間超級市場成為最新打卡點！近日，位於油麻地駿發花園的惠康超級市場完成大改造，以80、90年代香港街市及士多為主題，復刻經典綠色霓虹燈招牌及復古店面佈置，迅速吸引不少市民及旅客前往打卡，更有人特意在入夜後前來拍照，當霓虹燈一亮起，彷如重現昔日舊香港的街道，即睇詳情！

油麻地超市變身懷舊士多！設霓虹燈牌打卡位+懷舊磁磚格紋外牆

油麻地駿發花園附近的惠康超級市場近日化身成懷舊士多，在門口復刻經典綠色霓虹燈招牌，夜晚亮燈時散發濃濃舊香港氣息；牆身以懷舊磁磚格紋鏡面堆砌；玻璃門貼滿復古紅色貼紙及老式商品海報，一走近已令人感覺回到80、90年代。

店內鋪上馬賽克地板，配以舊式鐵閘、高掛的大紅塑膠街市燈、貨架上的仿古電視「大牛龜」投射機、懷舊電話，以及舊式士多場景與復古街道牌。零食牆以經典士多包裝呈現，處處充滿昔日元素。

由於這間超市位於同樣是打卡熱點的油麻地警署對面，迅速被市民及旅客發掘，成為打卡新地標！有網民建議於入夜後前來，亮燈後的霓虹招牌帶點Cyberpunk感覺（賽博龐克），非常特別。

首間「香港情懷」超市？打卡人潮湧入引關注

根據官方提供的資料，該分店為惠康首間以「香港情懷」為主題的特色店，現以全新面貌登場。店內特設懷舊主題區，以及聯乘多個香港家傳戶曉的糧油及個人護理品牌，如李錦記、維他奶，亦引入「玻璃樽裝無糖可口可樂」及高露潔「香港情懷限量版盲盒」，帶來舊香港情懷。

不過該超市仍是正常營業的分店，部分街坊反映高峰時段通道常被影相人群佔據，購物體驗受到影響，有興趣前往的大家記得注意。

惠康超級市場 油麻地駿發花園

  • 地點：香港九龍油麻地眾坊街3號駿發花園5座地下1-11號 （油麻地港鐵站C出口）
  • 營業時間：每日早上8時至晚上10時

資料來源：Threads；官方提供

延伸閱讀：元朗人氣麵包店2物爆紅！超長人龍「轉幾個彎」塞爆商場 網民食評兩極：冇咩特別VS口感一流

最Hit
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
01:11
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
突發
3小時前
撞車碰瓷黨｜警拘索賠夫婦 分別為司機護士涉22宗車禍 兩醫生同落網
撞車碰瓷黨｜警拘索賠夫婦 分別為司機護士涉22宗車禍 兩醫生同落網
突發
1小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
10小時前
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
7小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
7小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
10小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT