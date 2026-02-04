油麻地超市變身懷舊士多！設霓虹燈牌打卡位 磁磚格紋外牆/銀綠閘機 重現90年代情懷

最近位於油麻地的一間超級市場成為最新打卡點！近日，位於油麻地駿發花園的惠康超級市場完成大改造，以80、90年代香港街市及士多為主題，復刻經典綠色霓虹燈招牌及復古店面佈置，迅速吸引不少市民及旅客前往打卡，更有人特意在入夜後前來拍照，當霓虹燈一亮起，彷如重現昔日舊香港的街道，即睇詳情！

油麻地超市變身懷舊士多！設霓虹燈牌打卡位+懷舊磁磚格紋外牆

油麻地駿發花園附近的惠康超級市場近日化身成懷舊士多，在門口復刻經典綠色霓虹燈招牌，夜晚亮燈時散發濃濃舊香港氣息；牆身以懷舊磁磚格紋鏡面堆砌；玻璃門貼滿復古紅色貼紙及老式商品海報，一走近已令人感覺回到80、90年代。

店內鋪上馬賽克地板，配以舊式鐵閘、高掛的大紅塑膠街市燈、貨架上的仿古電視「大牛龜」投射機、懷舊電話，以及舊式士多場景與復古街道牌。零食牆以經典士多包裝呈現，處處充滿昔日元素。

由於這間超市位於同樣是打卡熱點的油麻地警署對面，迅速被市民及旅客發掘，成為打卡新地標！有網民建議於入夜後前來，亮燈後的霓虹招牌帶點Cyberpunk感覺（賽博龐克），非常特別。

首間「香港情懷」超市？打卡人潮湧入引關注

根據官方提供的資料，該分店為惠康首間以「香港情懷」為主題的特色店，現以全新面貌登場。店內特設懷舊主題區，以及聯乘多個香港家傳戶曉的糧油及個人護理品牌，如李錦記、維他奶，亦引入「玻璃樽裝無糖可口可樂」及高露潔「香港情懷限量版盲盒」，帶來舊香港情懷。

不過該超市仍是正常營業的分店，部分街坊反映高峰時段通道常被影相人群佔據，購物體驗受到影響，有興趣前往的大家記得注意。

惠康超級市場 油麻地駿發花園

地點：香港九龍油麻地眾坊街3號駿發花園5座地下1-11號 （油麻地港鐵站C出口）

營業時間：每日早上8時至晚上10時

資料來源：Threads；官方提供