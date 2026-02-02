長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折

長者超市優惠2026｜隨著社會對銀髮族的關懷日益增加，香港各大連鎖超市及零售商紛紛推出專為長者而設的購物優惠，讓持有長者咭或樂悠咭的顧客在日常採購時能享受更多著數，其中，百佳、惠康、優品360及寶達食品超市等，更提供高達88折的限時折扣，無論是日常雜貨到急凍食品，甚至網上購物都一應俱全。

2026年最新長者超市優惠！18大連鎖超市低至88折 樂悠咭/長者咭均享

本港各大連鎖超市均設有恆常購物優惠，其中，百佳集團旗下超市，如百佳、Fusion、Taste等在逢星期三，為長者咭持有人提供指定自家品牌9折；惠康集團亦於同日，讓持有長者咭或樂悠咭的顧客在購買自家品牌時享9折。至於優品360°，則在逢星期二為長者咭或樂悠咭持有人提供指定自家品牌95折優惠。

1. 百佳超級市場 長者咭逢星期三9折

長者超市優惠2026｜百佳超級市場 長者咭逢星期三9折

於每週三，持有長者咭的顧客在百佳超級市場選購「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」系列產品，即可享受9折折扣。

2. 惠康超級市場 長者咭、樂悠咭專享 指定產品9折

長者超市優惠2026｜惠康超級市場 長者咭、樂悠咭專享 指定產品9折

顧客若持有長者咭或樂悠咭，在星期三於惠康超級市場購買其自家品牌商品，便可享有9折優惠。

3. 優品360° 長者全年95折優惠

長者超市優惠2026｜優品360° 長者全年95折優惠

在2026年12月31日或之前，長者咭或樂悠咭持有人於每週二在優品360°購買指定自家品牌產品，可獲95折優惠。

4. 寶達食品超市 逢星期三急凍食品88折

長者超市優惠2026｜寶達食品超市 逢星期三急凍食品88折

在星期三下午4時前，持有長者咭或樂悠咭的顧客購買急凍類貨品，可獲88折。

5. HKTVmall 長者會員5大優惠 $50迎新禮券

長者超市優惠2026｜HKTVmall 長者會員5大優惠 $50迎新禮券

長者咭持有人在門市登記為HKTVmall長者會員後，可獲得以下多項優惠：

迎新禮遇：$50網上購物優惠券一張。

門市折扣：購買單件價格$15或以上的產品，每件可減$2。

網購優惠：每逢星期三網上購物可享96折。

會員特價：每週三至週五提供精選產品的長者會員價。

免運費服務：網上購物可選擇免費於門市自取，或購物滿$200享免費送貨服務。

6. Express

持有長者咭的顧客，於週三購買「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」產品，可獲9折。

7. Fusion

凡持有長者咭，於星期三在Fusion購買「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」系列產品，即享9折優惠。

8. Gourmet

顧客憑長者咭於週三到Gourmet選購「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」產品，可獲9折。

9. PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE

憑長者咭於週三在此店購買「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」產品，可享9折。

10. SUPADEPA

於SUPADEPA，持有長者咭的顧客在星期三購買「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」產品，可獲9折。

11. International

顧客憑長者咭，逢星期三於International選購「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」產品，可享9折。

12. Taste

Taste為長者咭持有人提供週三折扣，凡購買「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」產品，即享9折。

13. 營多東南亞美食市場

長者可享9折優惠，此優惠不包括電話卡及已標示為特價的商品。

14. Market Place

持有長者咭或樂悠咭的顧客，在星期三於Market Place門市購買自家品牌產品，可尊享9折。

15. 3hreesixty

於每週三，顧客凡持有長者咭或樂悠咭，在3hreesixty門市選購自家品牌商品即可獲9折，優惠須受相關條款及細則約束。

16. 家園便利店

顧客申請成為會員後，即可永久享有以接近來貨價的會員價購買商品。

17. APITA & UNY

由即日起至4月13日，長者於星期一在APITA或UNY（樂富、元朗、將軍澳分店）購物滿$100，並使用樂悠咭付款，即可獲得96折，折扣金額上限為$15。

18. FoodVille

長者咭或樂悠咭持有人於星期二購買指定自家品牌產品，即享95折優惠。

資料來源：社會福利署